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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Dkron

Dkron es un sistema de programaciÃ³n de tareas distribuido de cÃ³digo abierto escrito en Go que reemplaza el cron tradicional con una alternativa tolerante a fallos y consciente del clÃºster. A diferencia del cron de un solo host, Dkron utiliza el protocolo de consenso Raft y una capa de membresÃ­a basada en gossip para que las tareas sigan ejecutÃ¡ndose incluso cuando los nodos individuales fallen, eliminando el Ãºnico punto de fallo que afecta a los crontabs clÃ¡sicos.

Alojar Dkron en tu propio VPS mantiene los programas, el historial de ejecuciÃ³n y las cargas Ãºtiles de las tareas bajo tu control, mientras expone una interfaz de usuario web integrada, una API REST y ejecutores HTTP/shell para ejecutar scripts, webhooks y comandos externos. El motor de almacenamiento incluido elimina la necesidad de cualquier base de datos externa, convirtiendo el despliegue en un Ãºnico contenedor con un volumen de datos persistente para el estado de Raft y el historial de tareas.

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Funciones clave de Dkron

ProgramaciÃ³n tolerante a fallos

El consenso basado en Raft mantiene sus trabajos cron en ejecuciÃ³n a travÃ©s de fallas de nodos, reinicios y problemas de red sin intervenciÃ³n manual.

Interfaz web integrada

Administra trabajos, inspecciona el historial de ejecuciÃ³n y activa ejecuciones desde una interfaz de navegador limpia sin escribir archivos crontab a mano.

REST API y webhooks

Cree, actualice y active trabajos programÃ¡ticamente desde pipelines de CI, scripts o sistemas externos a travÃ©s de una API HTTP versionada.

Ejecutores conectables

Ejecute comandos de shell, solicitudes HTTP, llamadas gRPC o mensajes NATS como trabajos programados usando los complementos de ejecutor integrados.

Motor de almacenamiento nativo

El almacenamiento respaldado por BoltDB se incluye con el binario, eliminando la necesidad de bases de datos externas como etcd, Consul o PostgreSQL.

Arquitectura lista para clÃºster

Comience como un nodo Ãºnico y escale horizontalmente uniendo servidores y agentes adicionales a medida que su carga de trabajo crece.

Â¿Por quÃ© ejecutar Dkron en Hostinger?

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