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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Diun

Diun (Notificador de Actualización de Imágenes Docker) es una herramienta CLI ligera que monitorea tus imágenes Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, realizando verificaciones en un cronograma configurable con fluctuación para distribuir la carga.

Alojar Diun en tu propio VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso completo al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Tú controlas el enrutamiento de notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imágenes a servicios de monitoreo de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Diun

Monitoreo de imágenes automático

Detecta y monitorea todos los contenedores en ejecución por defecto, para que a los nuevos despliegues se les dé seguimiento sin ninguna configuración manual.

Notificaciones flexibles

Compatible con Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y otros canales para que las alertas de actualización lleguen a tu equipo dondequiera que trabajen.

Programación basada en Cron

Las comprobaciones se ejecutan en un horario configurable con fluctuación opcional para evitar saturar los registros durante las horas pico.

Soporte multirregistro

Funciona con Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay y registros privados, cubriendo todo su panorama de imágenes de contenedores.

¿Por qué ejecutar Diun en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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