Diun (Notificador de Actualización de Imágenes Docker) es una herramienta CLI ligera que monitorea tus imágenes Docker y te alerta en el momento en que se publica una nueva versión en el registro. Es compatible con Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay y registros privados, realizando verificaciones en un cronograma configurable con fluctuación para distribuir la carga.

Alojar Diun en tu propio VPS significa que se ejecuta continuamente junto a tus contenedores, con acceso completo al socket de Docker para el descubrimiento automático de contenedores. Tú controlas el enrutamiento de notificaciones — Slack, Discord, correo electrónico, webhooks y más — sin enviar metadatos de imágenes a servicios de monitoreo de terceros.