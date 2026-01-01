Despliega Dialoqbase con un solo clic.
Constructor de chatbot autoalojado con una base de conocimiento privada y proveedores de modelos de lenguaje y de incrustaciÃ³n conectables.
Elige un plan VPS para Dialoqbase
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Dialoqbase
Dialoqbase es una plataforma de cÃ³digo abierto para construir chatbots personalizados basados en tu propia base de conocimientos. Documentos, sitios web, PDFs, repositorios de GitHub, audio y transcripciones de video pueden ser ingeridos e indexados usando PostgreSQL con pgvector, y luego consultados a travÃ©s de cualquier modelo de lenguaje compatible â€” OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, o una instancia de IA local autoalojada. Cambiar de proveedor no requiere reindexar tus fuentes.
Alojar Dialoqbase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves API del proveedor bajo tu control, sin tarifas por mensaje ni dependencia de SaaS de terceros. Las integraciones de canales incorporadas te permiten publicar el mismo bot en Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incrustable.
Funciones clave de Dialoqbase
Base de conocimientos privada
Ingiere PDFs, sitios web, mapas de sitio, documentos de Word, repositorios de GitHub, texto sin formato y transcripciones de audio o video para basar cada bot en tus propios datos.
LLMs multiproveedor
Cambia entre OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama y la IA Local sin reindexar tus fuentes o reescribir las indicaciones.
BÃºsqueda vectorial de Postgres
Los embeddings vectoriales residen en PostgreSQL con pgvector, por lo que una Ãºnica base de datos potencia los metadatos, el historial de conversaciones y la bÃºsqueda de similitud.
Integraciones de canales
Publica el mismo bot en Telegram, Discord, WhatsApp o un widget web incrustable desde una sola configuraciÃ³n.
Widget web incrustable
Inserta una etiqueta de script corta en cualquier sitio para que tu bot funcione como un widget de chat flotante sin escribir cÃ³digo de front-end.
Acceso a la API REST
Una API REST te permite activar conversaciones, reentrenar con nuevas fuentes e integrar respuestas en aplicaciones y automatizaciones personalizadas.
Â¿Por quÃ© ejecutar Dialoqbase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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