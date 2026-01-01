DHIS2 es el sistema de gestión de información de salud de código abierto más grande del mundo, implementado en más de 70 países para capturar, analizar y reportar datos rutinarios de salud, inmunización, vigilancia de enfermedades y logística. Construido por la Universidad de Oslo y una comunidad global de socios del sector público, sustenta programas nacionales de salud que atienden aproximadamente a 2.4 mil millones de personas.

Alojar DHIS2 en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de pacientes y programas completamente bajo tu jurisdicción, te permite adaptar metadatos, paneles de control e integraciones a los flujos de trabajo locales, y evita las tarifas por usuario asociadas con los proveedores de HMIS propietarios.