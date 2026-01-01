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Generador de wikis de IA de cĆ³digo abierto que convierte cualquier repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket en un sitio de documentaciĆ³n interactivo.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con DeepWiki Open

DeepWiki Open es una implementaciĆ³n autoalojable del concepto original de DeepWiki que transforma automĆ”ticamente los repositorios de cĆ³digo pĆŗblicos o privados en wikis bellamente organizadas y navegables. Analiza tu base de cĆ³digo, genera explicaciones completas de la arquitectura y los mĆ³dulos, y renderiza diagramas interactivos que muestran cĆ³mo se conectan los componentes, ahorrando a los equipos horas de trabajo de documentaciĆ³n manual.

Alojar DeepWiki Open por tu cuenta mantiene el cĆ³digo fuente propietario, los embeddings y la documentaciĆ³n generada en la infraestructura que controlas. TĆŗ proporcionas tus propias claves de proveedor de LLM para Google Gemini, OpenAI u OpenRouter, por lo que solo pagas por la inferencia que utilizas y evitas enviar repositorios privados a travĆ©s de un SaaS de terceros.

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Funciones clave de DeepWiki Open

GeneraciĆ³n automĆ”tica de wiki

ApĆŗntalo a cualquier repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y obtĆ©n una wiki estructurada de varias pĆ”ginas sin escribir una sola lĆ­nea de documentaciĆ³n a mano.

Diagramas de arquitectura visual

Los diagramas Mermaid se generan junto con la prosa para visualizar el flujo de datos, las relaciones entre mĆ³dulos y las rutas de llamada, para que los lectores puedan comprender el cĆ³digo base mĆ”s rĆ”pido.

Trae tu propio LLM

Conecta los modelos de Google Gemini, OpenAI, OpenRouter o Ollama locales para que controles tanto la calidad del modelo como el costo por token.

Soporte para repositorios privados

AutentĆ­quese con tokens de acceso personal para analizar repositorios privados en infraestructura de su propiedad, manteniendo el cĆ³digo propietario fuera de los servicios de terceros.

FunciĆ³n de preguntas integrada

Consulta el repositorio indexado en lenguaje natural con generaciĆ³n aumentada por recuperaciĆ³n que basa las respuestas en cĆ³digo fuente real, no en suposiciones alucinadas.

Control de acceso opcional

Habilitar un requisito de cĆ³digo de autorizaciĆ³n para restringir el acceso al generador de wikis cuando se ejecuta en un dominio accesible pĆŗblicamente.

ĀæPor quĆ© ejecutar DeepWiki Open en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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Plataforma de cĆ³digo abierto para construir aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

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