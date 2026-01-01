DeepWiki Open es una implementaciĆ³n autoalojable del concepto original de DeepWiki que transforma automĆ”ticamente los repositorios de cĆ³digo pĆŗblicos o privados en wikis bellamente organizadas y navegables. Analiza tu base de cĆ³digo, genera explicaciones completas de la arquitectura y los mĆ³dulos, y renderiza diagramas interactivos que muestran cĆ³mo se conectan los componentes, ahorrando a los equipos horas de trabajo de documentaciĆ³n manual.

Alojar DeepWiki Open por tu cuenta mantiene el cĆ³digo fuente propietario, los embeddings y la documentaciĆ³n generada en la infraestructura que controlas. TĆŗ proporcionas tus propias claves de proveedor de LLM para Google Gemini, OpenAI u OpenRouter, por lo que solo pagas por la inferencia que utilizas y evitas enviar repositorios privados a travĆ©s de un SaaS de terceros.