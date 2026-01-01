Implementa DeepWiki Open con instalaciĆ³n de un solo clic.
Generador de wikis de IA de cĆ³digo abierto que convierte cualquier repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket en un sitio de documentaciĆ³n interactivo.
Elige un plan VPS para DeepWiki Open
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con DeepWiki Open
DeepWiki Open es una implementaciĆ³n autoalojable del concepto original de DeepWiki que transforma automĆ”ticamente los repositorios de cĆ³digo pĆŗblicos o privados en wikis bellamente organizadas y navegables. Analiza tu base de cĆ³digo, genera explicaciones completas de la arquitectura y los mĆ³dulos, y renderiza diagramas interactivos que muestran cĆ³mo se conectan los componentes, ahorrando a los equipos horas de trabajo de documentaciĆ³n manual.
Alojar DeepWiki Open por tu cuenta mantiene el cĆ³digo fuente propietario, los embeddings y la documentaciĆ³n generada en la infraestructura que controlas. TĆŗ proporcionas tus propias claves de proveedor de LLM para Google Gemini, OpenAI u OpenRouter, por lo que solo pagas por la inferencia que utilizas y evitas enviar repositorios privados a travĆ©s de un SaaS de terceros.
Funciones clave de DeepWiki Open
GeneraciĆ³n automĆ”tica de wiki
ApĆŗntalo a cualquier repositorio de GitHub, GitLab o Bitbucket y obtĆ©n una wiki estructurada de varias pĆ”ginas sin escribir una sola lĆnea de documentaciĆ³n a mano.
Diagramas de arquitectura visual
Los diagramas Mermaid se generan junto con la prosa para visualizar el flujo de datos, las relaciones entre mĆ³dulos y las rutas de llamada, para que los lectores puedan comprender el cĆ³digo base mĆ”s rĆ”pido.
Trae tu propio LLM
Conecta los modelos de Google Gemini, OpenAI, OpenRouter o Ollama locales para que controles tanto la calidad del modelo como el costo por token.
Soporte para repositorios privados
AutentĆquese con tokens de acceso personal para analizar repositorios privados en infraestructura de su propiedad, manteniendo el cĆ³digo propietario fuera de los servicios de terceros.
FunciĆ³n de preguntas integrada
Consulta el repositorio indexado en lenguaje natural con generaciĆ³n aumentada por recuperaciĆ³n que basa las respuestas en cĆ³digo fuente real, no en suposiciones alucinadas.
Control de acceso opcional
Habilitar un requisito de cĆ³digo de autorizaciĆ³n para restringir el acceso al generador de wikis cuando se ejecuta en un dominio accesible pĆŗblicamente.
ĀæPor quĆ© ejecutar DeepWiki Open en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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