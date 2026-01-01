Hasta un 69% de descuento en dashdot

Implementa dashdot con instalación de un solo clic.

Panel de control de servidor minimalista que muestra estadísticas en tiempo real de CPU, RAM, almacenamiento y red con un diseño glassmórfico moderno.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa dashdot con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para dashdot

-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con dashdot

dashdot es un panel de control de servidor ligero y de código abierto, diseñado para autoalojadores que desean una hermosa vista rápida de los signos vitales de su VPS. A diferencia de las pilas de monitoreo completas que requieren bases de datos, agentes y una configuración compleja, dashdot se ejecuta como un único contenedor — despliégalo y tu carga de CPU, uso de RAM, capacidad de almacenamiento y rendimiento de red aparecerán instantáneamente sin necesidad de configuración.

La interfaz glassmórfica está diseñada para fijarse en una pestaña del navegador o mostrarse en una pantalla montada en la pared. Debido a que lee las métricas del sistema directamente del host, todo permanece en tu propia infraestructura — sin telemetría externa, sin necesidad de cuentas, sin datos que salgan de tu servidor.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de dashdot

Métricas del sistema en tiempo real

La carga de CPU en tiempo real, el uso de RAM, la capacidad de almacenamiento y el rendimiento de red se actualizan continuamente para que siempre veas el estado actual de tu servidor de un vistazo.

Despliegue de cero configuración

Sin base de datos, sin agentes, sin asistente de configuración — un contenedor se inicia y las estadísticas de tu servidor aparecen inmediatamente sin ninguna configuración manual.

Monitoreo de la temperatura de la CPU

Los sensores de temperatura del hardware se leen directamente del host, lo que le da una advertencia temprana de problemas térmicos antes de que afecten el rendimiento.

Diseño glassmórfico

La interfaz de usuario de cristal esmerilado está diseñada para fijarse en una pestaña del navegador o mostrarse en un monitor dedicado como un tablero de estado del servidor en vivo.

Huella ligera

dashdot utiliza una cantidad mínima de CPU y RAM propias, por lo que la sobrecarga de monitoreo no afecta significativamente los recursos que está midiendo.

¿Por qué ejecutar dashdot en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma es una herramienta de monitorización autoalojada y fácil de usar

Desplegar
Alerta

Alerta

Plataforma de gestión de alertas de código abierto para consolidar alertas de monitoreo

Desplegar
Beszel

Beszel

Plataforma ligera de monitorización de servidores con estadísticas de Docker y alertas

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.