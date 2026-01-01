Implementa dashdot con instalación de un solo clic.
Panel de control de servidor minimalista que muestra estadísticas en tiempo real de CPU, RAM, almacenamiento y red con un diseño glassmórfico moderno.
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Todo lo que puedes crear con dashdot
dashdot es un panel de control de servidor ligero y de código abierto, diseñado para autoalojadores que desean una hermosa vista rápida de los signos vitales de su VPS. A diferencia de las pilas de monitoreo completas que requieren bases de datos, agentes y una configuración compleja, dashdot se ejecuta como un único contenedor — despliégalo y tu carga de CPU, uso de RAM, capacidad de almacenamiento y rendimiento de red aparecerán instantáneamente sin necesidad de configuración.
La interfaz glassmórfica está diseñada para fijarse en una pestaña del navegador o mostrarse en una pantalla montada en la pared. Debido a que lee las métricas del sistema directamente del host, todo permanece en tu propia infraestructura — sin telemetría externa, sin necesidad de cuentas, sin datos que salgan de tu servidor.
Funciones clave de dashdot
Métricas del sistema en tiempo real
La carga de CPU en tiempo real, el uso de RAM, la capacidad de almacenamiento y el rendimiento de red se actualizan continuamente para que siempre veas el estado actual de tu servidor de un vistazo.
Despliegue de cero configuración
Sin base de datos, sin agentes, sin asistente de configuración — un contenedor se inicia y las estadísticas de tu servidor aparecen inmediatamente sin ninguna configuración manual.
Monitoreo de la temperatura de la CPU
Los sensores de temperatura del hardware se leen directamente del host, lo que le da una advertencia temprana de problemas térmicos antes de que afecten el rendimiento.
Diseño glassmórfico
La interfaz de usuario de cristal esmerilado está diseñada para fijarse en una pestaña del navegador o mostrarse en un monitor dedicado como un tablero de estado del servidor en vivo.
Huella ligera
dashdot utiliza una cantidad mínima de CPU y RAM propias, por lo que la sobrecarga de monitoreo no afecta significativamente los recursos que está midiendo.
¿Por qué ejecutar dashdot en Hostinger?
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