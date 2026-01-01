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Panel de control autoalojado que monitorea las estadísticas de subida, descarga y recompensas en más de veinte rastreadores de torrents privados.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Dasharr

Dasharr es un panel de control de código abierto desarrollado en Rust y Vue, diseñado específicamente para usuarios de rastreadores de torrents privados. Consulta periódicamente cada indexador que habilites, almacena el historial en PostgreSQL y muestra tendencias a largo plazo en subidas, descargas, ratio, puntos de bonificación y recompensas que los propios rastreadores rara vez exponen más allá del valor actual.

Alojar Dasharr en tu propio VPS mantiene cada clave API y el historial completo de tus cuentas de rastreador completamente en tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de terceros. Las estadísticas se recopilan cada seis horas en segundo plano para que puedas correlacionar subidas, herramientas automatizadas y el gasto de recompensas en todos tus rastreadores en una sola línea de tiempo.

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Funciones clave de Dasharr

Soporte para múltiples rastreadores

Recolectores integrados para más de veinte rastreadores privados, incluyendo RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, y muchos más, bajo un solo panel de control.

Historial a largo plazo

Cada encuesta se almacena en PostgreSQL para que puedas ver cómo los puntos de subida, ratio y bonificación evolucionan a lo largo de semanas y meses en lugar de solo la instantánea actual.

Recolección programada

Las estadísticas se actualizan automáticamente cada seis horas en segundo plano, por lo que el panel de control siempre refleja la actividad reciente sin sincronización manual.

Planeación de recompensas

Rastrea las ganancias y el gasto de recompensas en todos los rastreadores para planificar cuánto se puede asignar a las solicitudes en cualquier período de tiempo elegido.

OpenAPI documentado

Cada punto final se expone a través de una interfaz de usuario de Swagger en /swagger-ui/ para que los datos puedan ser consultados desde scripts personalizados, Grafana u otros paneles.

Privado por naturaleza

Las claves de API del rastreador nunca salen de tu VPS — el backend se comunica directamente con cada indexador y almacena las credenciales en tu propia base de datos PostgreSQL.

¿Por qué ejecutar Dasharr en Hostinger?

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