Despliega Dasharr con instalación de un solo clic.
Panel de control autoalojado que monitorea las estadísticas de subida, descarga y recompensas en más de veinte rastreadores de torrents privados.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Dasharr
Dasharr es un panel de control de código abierto desarrollado en Rust y Vue, diseñado específicamente para usuarios de rastreadores de torrents privados. Consulta periódicamente cada indexador que habilites, almacena el historial en PostgreSQL y muestra tendencias a largo plazo en subidas, descargas, ratio, puntos de bonificación y recompensas que los propios rastreadores rara vez exponen más allá del valor actual.
Alojar Dasharr en tu propio VPS mantiene cada clave API y el historial completo de tus cuentas de rastreador completamente en tu propia infraestructura, en lugar de un servicio de terceros. Las estadísticas se recopilan cada seis horas en segundo plano para que puedas correlacionar subidas, herramientas automatizadas y el gasto de recompensas en todos tus rastreadores en una sola línea de tiempo.
Funciones clave de Dasharr
Soporte para múltiples rastreadores
Recolectores integrados para más de veinte rastreadores privados, incluyendo RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, y muchos más, bajo un solo panel de control.
Historial a largo plazo
Cada encuesta se almacena en PostgreSQL para que puedas ver cómo los puntos de subida, ratio y bonificación evolucionan a lo largo de semanas y meses en lugar de solo la instantánea actual.
Recolección programada
Las estadísticas se actualizan automáticamente cada seis horas en segundo plano, por lo que el panel de control siempre refleja la actividad reciente sin sincronización manual.
Planeación de recompensas
Rastrea las ganancias y el gasto de recompensas en todos los rastreadores para planificar cuánto se puede asignar a las solicitudes en cualquier período de tiempo elegido.
OpenAPI documentado
Cada punto final se expone a través de una interfaz de usuario de Swagger en /swagger-ui/ para que los datos puedan ser consultados desde scripts personalizados, Grafana u otros paneles.
Privado por naturaleza
Las claves de API del rastreador nunca salen de tu VPS — el backend se comunica directamente con cada indexador y almacena las credenciales en tu propia base de datos PostgreSQL.
¿Por qué ejecutar Dasharr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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