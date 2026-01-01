Dagu es un potente programador de flujos de trabajo de código abierto que reemplaza los trabajos cron tradicionales con pipelines de grafos acíclicos dirigidos (DAG) gestionados a través de una interfaz web limpia. Define flujos de trabajo en archivos YAML simples con pasos que pueden ejecutar comandos de shell, contenedores Docker, solicitudes HTTP, consultas SQL y más — todo con cadenas de dependencia, reintentos y lógica condicional incorporados.

Alojar Dagu en tu propio VPS te proporciona un programador de un solo binario sin dependencias de base de datos. El almacenamiento basado en archivos simplifica las cosas mientras que la interfaz de usuario web proporciona monitoreo de ejecución en tiempo real, visualización de registros y controles de activación manual. Esta implementación incluye autenticación integrada y almacenamiento persistente para las definiciones de flujos de trabajo y el historial de ejecución.