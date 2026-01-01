Despliega CVAT con un solo clic.
Herramienta web de código abierto para anotar imágenes y videos a gran escala para equipos de visión por computadora.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con CVAT
CVAT (Herramienta de Anotación de Visión por Computadora) es una plataforma de anotación basada en navegador construida específicamente para etiquetar imágenes, videos y nubes de puntos 3D utilizadas para entrenar modelos de visión por computadora. A diferencia de las aplicaciones de etiquetado de propósito general, cada característica está ajustada para el flujo de trabajo de los ingenieros de ML: interpolación de fotogramas clave para video, segmentación semiautomática, pre-etiquetado asistido por modelo y procesos de revisión/control de calidad para equipos de anotadores distribuidos.
Alojar CVAT en tu propio VPS mantiene los conjuntos de datos de entrenamiento, las imágenes sin procesar y los metadatos del proyecto dentro de tu infraestructura en lugar de subir datos sensibles a un SaaS de terceros. Desarrollado originalmente por Intel y ahora mantenido por CVAT.ai, impulsa los procesos de etiquetado en miles de equipos de visión por computadora en todo el mundo.
Funciones clave de CVAT
Etiquetado de imágenes y videos
Cajas delimitadoras, polígonos, polilíneas, puntos clave, cuboides y máscaras semánticas tanto en imágenes fijas como en secuencias de video con interpolación de fotogramas clave.
Anotación asistida por IA
La segmentación interactiva, el pre-etiquetado asistido por modelo y el soporte de seguimiento reducen el número de clics manuales al ejecutar modelos de detección y estilo SAM en línea.
Flujos de trabajo del equipo
Jerarquía de proyectos, tareas y trabajos con roles de anotador, revisor y gerente, además de informes de control de calidad para equipos de etiquetado distribuidos.
Formatos de conjuntos de datos abiertos
Importa y exporta COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images, y una docena de otros formatos de conjuntos de datos listos para usar.
Calidad y consenso
Los informes de calidad integrados, la comparación con la verdad fundamental y los trabajos de consenso detectan la desviación de la anotación antes de que las etiquetas incorrectas lleguen al entrenamiento del modelo.
REST API y SDK
La API REST completa y el SDK oficial de Python más la CLI te permiten integrar CVAT en los pipelines de MLOps existentes y automatizar las operaciones de conjuntos de datos.
¿Por qué ejecutar CVAT en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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