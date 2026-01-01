Implementa Corteza con un solo clic.
Plataforma low-code de código abierto para crear aplicaciones de negocio personalizadas, sistemas CRM y flujos de trabajo automatizados.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Corteza
Corteza es una plataforma de bajo código de código abierto que permite a los equipos crear aplicaciones de negocio personalizadas, pipelines de CRM y automatizaciones de procesos sin necesidad de conocimientos profundos de programación. Su constructor de aplicaciones de arrastrar y soltar, la gestión flexible de registros y el motor de flujo de trabajo integrado permiten a las organizaciones modelar cualquier proceso de negocio —desde el seguimiento de clientes potenciales hasta los flujos de trabajo de cumplimiento— y desplegarlo sin escribir un solo servicio de backend desde cero.
Autoalojar Corteza en tu propio VPS pone tus datos de negocio completamente bajo tu control. La plataforma es compatible con LDAP, SAML y OAuth2 para la autenticación empresarial, control de acceso basado en roles de grano fino y una superficie de API REST/gRPC que se integra con las herramientas existentes. PostgreSQL proporciona un almacenamiento fiable y escalable para todos los registros y logs de automatización.
Funciones clave de Corteza
Constructor Visual de Aplicaciones
Diseñe modelos de datos, formularios y vistas de registros a través de una interfaz de arrastrar y soltar basada en navegador sin escribir código de backend.
CRM integrado
Corteza incluye un módulo CRM listo para usar para gestionar contactos, clientes potenciales, cuentas y embudos de ventas de forma predeterminada.
Automatización del flujo de trabajo
Cree flujos de trabajo automatizados de varios pasos activados por cambios en los registros, programaciones o webhooks externos para eliminar tareas manuales.
Autenticación Empresarial
Se integra con proveedores de LDAP, SAML y OAuth2 para que los equipos puedan iniciar sesión con los sistemas de identidad corporativa existentes.
Control de acceso granular
Definir permisos por recurso y por operación para cada rol, para que los datos sensibles y las acciones de administrador permanezcan debidamente restringidos.
Pasarela de Integración
Exponga endpoints de API personalizados y conéctese a servicios externos a través del Gateway de Integración incorporado sin middleware de terceros.
¿Por qué ejecutar Corteza en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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