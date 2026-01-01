Implementa Collabora Online con una instalación de un solo clic.
Suite ofimática en línea autoalojada basada en LibreOffice que permite a los equipos coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones en el navegador.
Elige un plan VPS para Collabora Online
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Collabora Online
Collabora Online es una suite ofimática en línea autoalojada basada en la tecnología de LibreOffice que se ejecuta completamente en el navegador. Los equipos abren documentos de Word, Excel y PowerPoint directamente desde una aplicación de almacenamiento de archivos como Nextcloud, Seafile o Pydio Cells y los coeditan en tiempo real con cursores en vivo, comentarios, seguimiento de cambios y vistas previas instantáneas, sin necesidad de un cliente de escritorio, Microsoft 365 o Google Workspace.
Alojar Collabora en tu propio VPS mantiene cada documento, hoja de cálculo y presentación en la infraestructura que controlas. Combínalo con una de las aplicaciones de almacenamiento de archivos de este catálogo para ofrecer a tu equipo un reemplazo completo local para las suites ofimáticas en la nube, con total compatibilidad de formatos de archivo y sin tarifas por usuario.
Funciones clave de Collabora Online
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios editan el mismo archivo de Word, Excel o PowerPoint a la vez con cursores en vivo, comentarios y sincronización instantánea de cambios.
Compatibilidad con Microsoft Office
Abrir y guardar archivos .docx, .xlsx y .pptx sin pérdida de conversión gracias a la representación nativa de LibreOffice de formatos OOXML.
Se integra con el almacenamiento de archivos
Se conecta a Nextcloud, Seafile, Pydio Cells y otros servidores de archivos compatibles con WOPI sin ningún cambio de código en la aplicación anfitriona.
Control de cambios y comentarios
Revisa documentos con el modo de control de cambios, comentarios en línea, sugerencias e historial de versiones, familiar de las suites de oficina de escritorio.
Apto para dispositivos móviles y tabletas
La interfaz del editor optimizada para pantallas táctiles funciona en teléfonos, tabletas y Chromebooks para que los colaboradores puedan editar desde cualquier dispositivo.
¿Por qué ejecutar Collabora Online en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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