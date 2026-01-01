Implementa Coai con una instalación de un solo clic.
Plataforma de agregación de IA autoalojada que unifica OpenAI, Claude, Gemini y más de 20 proveedores con gestión multiusuario y cuotas de uso.
Elige un plan VPS para Coai
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Coai
Coai (Chat Nio) es una plataforma de agregación de IA de código abierto que reúne a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores de modelos de lenguaje detrás de una única interfaz alojada. Va más allá de una simple interfaz de usuario de chat al añadir niveles de suscripción, cuotas de tokens por usuario, emisión de claves API y facturación de uso, lo que la hace práctica para equipos que necesitan ofrecer acceso controlado a LLM a múltiples usuarios sin exponer las claves de los proveedores ascendentes.
Alojar Coai en tu propio VPS te da control total sobre qué modelos están disponibles, cuánto puede consumir cada nivel de usuario y cómo se ve tu gasto total de API, sin pagar tarifas por asiento a un servicio de agregación gestionado.
Funciones clave de Coai
Agregación de múltiples proveedores
Conecta OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores a través de una sola plataforma y permite a los usuarios cambiar entre ellos desde una única interfaz.
Niveles de suscripción del usuario
Define planes de suscripción gratuitos y de pago con cuotas de tokens por nivel, controlando cuánto puede consumir cada grupo de usuarios en todos los proveedores configurados.
Emisión de clave API
Emita claves de API a sus usuarios para que puedan acceder a modelos configurados programáticamente — sin exponer nunca las credenciales de su proveedor ascendente.
Seguimiento de uso y facturación
Monitorea el consumo de tokens por usuario y los costos estimados en tiempo real, con límites configurables para evitar excesos de presupuesto inesperados.
Mercado de modelos
Los usuarios descubren y seleccionan entre todos los proveedores configurados a través de un selector de modelos integrado, con soporte para llamadas a funciones y generación de imágenes donde esté disponible.
¿Por qué ejecutar Coai en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM