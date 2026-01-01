Implementa CitrineOS con una instalación de un solo clic.
Sistema de gestión de estaciones de carga OCPP 2.0.1 de código abierto para operadores de redes de vehículos eléctricos.
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Todo lo que puedes crear con CitrineOS
CitrineOS es un sistema de gestión de estaciones de carga (CSMS) de código abierto de LF Energy, construido alrededor del protocolo OCPP 2.0.1, con compatibilidad retroactiva para OCPP 1.6. El servidor enruta mensajes WebSocket de los cargadores de vehículos eléctricos, persiste transacciones y configuración en PostgreSQL con PostGIS, y expone APIs REST y GraphQL a través de una capa de Hasura para integraciones de operadores.
Alojar CitrineOS en tu propio VPS mantiene la telemetría de la estación, las autorizaciones de los conductores y el historial de transacciones bajo tu propio control en lugar de una nube de proveedor. La consola GraphQL de Hasura te permite consultar y gestionar los datos de las estaciones de carga directamente en el navegador, mientras que los puertos WebSocket de OCPP permanecen abiertos para que los cargadores se conecten.
Funciones clave de CitrineOS
OCPP 2.0.1 nativo
Implementa el último Protocolo de Punto de Carga Abierto con núcleo certificado y perfiles de seguridad avanzados, además de compatibilidad con versiones anteriores para estaciones OCPP 1.6.
Consola de datos GraphQL
Hasura autogenera una API GraphQL tipada y una consola sobre el esquema de CitrineOS, lo que permite consultas en tiempo real sobre sesiones, valores de medidor y estado de la estación.
Enrutador modular de mensajes
El sistema de módulos impulsado por decoradores enruta los mensajes OCPP a través de RabbitMQ, para que los módulos de autorización, transacciones e informes escalen de forma independiente de la capa de WebSocket.
Acceso a datos de GraphQL
Hasura autogenera una API GraphQL tipada sobre el esquema PostgreSQL de CitrineOS, exponiendo suscripciones en tiempo real para sesiones, valores de medidor y estado de la estación.
Almacenamiento compatible con S3
La instancia MinIO integrada almacena imágenes de firmware, registros de estación y paquetes de certificados a través de la API estándar de S3, lista para ser intercambiada por AWS S3 o GCS más adelante.
¿Por qué ejecutar CitrineOS en Hostinger?
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