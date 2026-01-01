Implementa Chroma con una instalación de un solo clic.
Base de datos de vectores de código abierto para aplicaciones de IA, búsqueda semántica y pipelines de generación aumentada por recuperación.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Chroma
Chroma es una base de datos de embeddings de código abierto diseñada específicamente para apps de IA que necesitan almacenar, indexar y consultar embeddings de vectores de alta dimensión. Se integra de forma nativa con LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI, lo que la convierte en la forma más rápida de añadir capacidades de búsqueda semántica y generación aumentada por recuperación (RAG) a cualquier aplicación sin construir una infraestructura de vectores personalizada.
Alojar Chroma por tu cuenta en tu VPS mantiene tus embeddings, datos de documentos y patrones de consulta bajo tu control, sin precios por consulta y con la flexibilidad de ajustar los recursos a medida que tu colección crece.
Funciones clave de Chroma
RAG Pipeline Listo
Diseñado como la capa de recuperación para aplicaciones LLM, para que puedas fundamentar las respuestas del modelo en tus propios documentos con un trabajo de integración mínimo.
Integraciones de Marco
Soporte nativo para LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI significa que tu código de IA existente se conecta a Chroma con solo unas pocas líneas de configuración.
Filtrado de metadatos
Combine la búsqueda de similitud vectorial con filtros de metadatos estructurados para acotar los resultados por fecha, categoría o cualquier atributo personalizado sin posprocesamiento.
Múltiples Métricas de Distancia
Elija la similitud de coseno, la distancia L2 o el producto interno por colección para que coincida con la métrica con la que se entrenó su modelo de incrustación para obtener resultados precisos.
Almacenamiento persistente
Los Embeddings y los índices sobreviven a los reinicios y las actualizaciones, por lo que su base de conocimientos permanece intacta sin volver a ingerir documentos después de cada cambio de implementación.
¿Por qué ejecutar Chroma en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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