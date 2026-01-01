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Escanear bibliotecas de Plex y Jellyfin en busca de contenido multimedia corrupto y reemplazar automáticamente los archivos defectuosos a través de Sonarr, Radarr y Lidarr.

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Todo lo que puedes crear con Checkrr

Checkrr es un escáner de integridad de biblioteca de código abierto que protege grandes colecciones de medios de la corrupción silenciosa. Ejecuta verificaciones de ffprobe, número mágico y tipo MIME en cada archivo de video, audio y subtítulos de su biblioteca, luego codifica los archivos verificados en una base de datos bbolt para que los escaneos futuros omitan el contenido conocido como bueno y se completen en minutos en lugar de horas.

Cuando un archivo falla la inspección, Checkrr se conecta a la pila arr que ya utiliza — Sonarr, Radarr o Lidarr — elimina la copia dañada y activa una nueva descarga a través del servicio correspondiente. Alojar Checkrr por su cuenta mantiene su inventario de medios bajo su propio control, sin límites de API de terceros y sin costo continuo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Checkrr

escaneos de integridad de ffprobe

Detecta archivos truncados, mal etiquetados y no reproducibles que Plex y Jellyfin omiten silenciosamente durante la reproducción.

Sonarr Radarr Lidarr

Elimina archivos corruptos y activa una nueva descarga a través de tu pila arr existente sin intervención manual.

Reescaneos rápidos basados en hash

Almacena los hashes de los archivos en una base de datos bbolt para que los escaneos repetidos omitan el contenido verificado y terminen en bibliotecas de varios terabytes en minutos.

Soporte para arreglos de múltiples instancias

Se conecta a varias instancias de Sonarr y Radarr a la vez, con mapeos de ruta por instancia para bibliotecas 4K, de anime y estándar.

Notificaciones integradas

Envía resultados a Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP y Healthchecks para escaneos programados desatendidos.

¿Por qué ejecutar Checkrr en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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