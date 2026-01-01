Checkrr es un escáner de integridad de biblioteca de código abierto que protege grandes colecciones de medios de la corrupción silenciosa. Ejecuta verificaciones de ffprobe, número mágico y tipo MIME en cada archivo de video, audio y subtítulos de su biblioteca, luego codifica los archivos verificados en una base de datos bbolt para que los escaneos futuros omitan el contenido conocido como bueno y se completen en minutos en lugar de horas.

Cuando un archivo falla la inspección, Checkrr se conecta a la pila arr que ya utiliza — Sonarr, Radarr o Lidarr — elimina la copia dañada y activa una nueva descarga a través del servicio correspondiente. Alojar Checkrr por su cuenta mantiene su inventario de medios bajo su propio control, sin límites de API de terceros y sin costo continuo.