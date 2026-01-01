Checkmk es una plataforma integral de monitoreo de infraestructura y aplicaciones que combina plugins compatibles con Nagios con una interfaz de usuario web moderna, auto-descubrimiento de servicios y paneles de control integrados. La Community Edition (anteriormente Raw Edition) es completamente de código abierto e incluye el motor de monitoreo completo, receptores de agentes, enrutamiento de notificaciones y funciones de informes utilizadas por decenas de miles de organizaciones para monitorear servidores, conmutadores, hosts de virtualización y cargas de trabajo en la nube desde un único panel de control.

Alojar Checkmk en tu propio VPS mantiene cada credencial, nombre de host y métrica dentro de tu propia infraestructura. El auto-descubrimiento escanea los hosts en el primer registro y propone las comprobaciones de servicio adecuadas para el sistema operativo y el software encontrados, reduciendo drásticamente el tiempo de configuración en comparación con la configuración manual de cada métrica.