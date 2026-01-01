Despliega Chatpad AI con un solo clic.
Interfaz de ChatGPT enfocada en la privacidad que almacena todas las conversaciones localmente sin seguimiento ni recopilación de datos.
Elige un plan VPS para Chatpad AI
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Chatpad AI
Chatpad AI es una interfaz web limpia y de código abierto para los modelos GPT de OpenAI que mantiene cada conversación y clave API almacenadas en el almacenamiento local del navegador en lugar de en servidores externos. No hay seguimiento, ni cookies, ni registro del lado del servidor — tus indicaciones y respuestas van directamente de tu navegador a la API de OpenAI y a ningún otro lugar.
Alojar Chatpad AI por cuenta propia les da a los equipos una interfaz de ChatGPT compartida y siempre disponible en la infraestructura de la empresa, centralizando la facturación del uso de la API y proporcionando acceso fiable independientemente de la disponibilidad del servicio al consumidor de OpenAI o de los cambios en sus políticas.
Funciones clave de Chatpad AI
Almacenamiento de Datos Local
Todas las conversaciones y claves de API residen en el almacenamiento local de tu navegador, por lo que ningún servicio de terceros ve tus indicaciones o respuestas.
No se requiere cuenta
Agrega tu clave API de OpenAI en la configuración y comienza a chatear de inmediato — sin registro, sin suscripciones, sin advertencias de uso que interrumpan tu flujo de trabajo.
Exportar conversación
Exporta e importa conversaciones como archivos para que puedas hacer una copia de seguridad de chats importantes o continuarlas después de cambiar de dispositivo.
Interfaz limpia y enfocada
Un diseño sin distracciones elimina las ventas adicionales premium y las barreras de funciones, manteniendo el enfoque completamente en la conversación.
Soporte multi-modelo
Cambia entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo y otros modelos de OpenAI desde la misma interfaz sin cambiar de herramientas.
¿Por qué ejecutar Chatpad AI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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