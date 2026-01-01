changedetection.io es una plataforma de monitoreo de sitios web autoalojada que detecta y te notifica sobre cambios en cualquier página web — desde actualizaciones de contenido y fluctuaciones de precios hasta reabastecimientos de inventario y enmiendas regulatorias. Va más allá de las simples verificaciones de tiempo de actividad al permitirte seleccionar elementos específicos de la página con selectores CSS, XPath, JSONPath o selección visual, y utiliza un navegador Playwright Chrome integrado para monitorear páginas renderizadas con JavaScript y sitios que requieren inicio de sesión.

El autoalojamiento mantiene tus objetivos de monitoreo, inteligencia competitiva y datos de notificación completamente privados, sin tarifas por página o por verificación, independientemente de cuántos sitios o con qué frecuencia los monitorees.