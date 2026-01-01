Hasta un 69% de descuento en Casibase

Implementa Casibase con instalación de un solo clic.

Base de conocimiento de IA de código abierto y plataforma de chat impulsada por LLM para construir asistentes específicos de dominio.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Casibase con instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Casibase

Casibase es una plataforma de gestión del conocimiento de código abierto y chatbot de IA que permite a las organizaciones crear asistentes específicos de dominio respaldados por datos empresariales reales. Combina la ingesta de documentos basada en incrustaciones (embeddings) con soporte para múltiples modelos de lenguaje grandes —incluyendo ChatGPT, Claude, Llama 3 y DeepSeek— para que los equipos puedan consultar su propia base de conocimiento a través de una interfaz de chat en lenguaje natural sin enviar documentos sin procesar a servicios de terceros.

Autoalojar Casibase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves API del modelo completamente en la infraestructura que controlas. La pila se entrega con MySQL para la persistencia y se integra con Casdoor para una autenticación de nivel empresarial que incluye GitHub, Google y proveedores OAuth personalizados.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Casibase

Soporte de LLM multimodelo

Conéctate a los modelos de ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 y HuggingFace para que puedas cambiar o comparar proveedores sin tener que reingresar tu base de conocimientos.

Recuperación basada en incrustaciones

Los documentos se dividen en fragmentos y se incrustan en el momento de la ingesta, lo que permite una búsqueda semántica que muestra pasajes contextualmente relevantes en lugar de coincidencias de palabras clave.

Autenticación empresarial

La integración de Casdoor proporciona inicio de sesión único con GitHub, Google y proveedores OAuth empresariales, con controles de permisos detallados en todos los almacenes de conocimiento.

Interfaz multilenguaje

La interfaz de usuario web viene con soporte para 12 idiomas, haciéndola accesible a equipos distribuidos globalmente sin trabajo de localización adicional.

Acceso remoto a activos

El soporte integrado para los protocolos RDP, VNC y SSH le permite adjuntar infraestructura remota como activos de conocimiento junto con documentos e historial de chat.

¿Por qué ejecutar Casibase en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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