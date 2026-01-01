Implementa Casibase con instalación de un solo clic.
Base de conocimiento de IA de código abierto y plataforma de chat impulsada por LLM para construir asistentes específicos de dominio.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Casibase
Casibase es una plataforma de gestión del conocimiento de código abierto y chatbot de IA que permite a las organizaciones crear asistentes específicos de dominio respaldados por datos empresariales reales. Combina la ingesta de documentos basada en incrustaciones (embeddings) con soporte para múltiples modelos de lenguaje grandes —incluyendo ChatGPT, Claude, Llama 3 y DeepSeek— para que los equipos puedan consultar su propia base de conocimiento a través de una interfaz de chat en lenguaje natural sin enviar documentos sin procesar a servicios de terceros.
Autoalojar Casibase en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, el historial de conversaciones y las claves API del modelo completamente en la infraestructura que controlas. La pila se entrega con MySQL para la persistencia y se integra con Casdoor para una autenticación de nivel empresarial que incluye GitHub, Google y proveedores OAuth personalizados.
Funciones clave de Casibase
Soporte de LLM multimodelo
Conéctate a los modelos de ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 y HuggingFace para que puedas cambiar o comparar proveedores sin tener que reingresar tu base de conocimientos.
Recuperación basada en incrustaciones
Los documentos se dividen en fragmentos y se incrustan en el momento de la ingesta, lo que permite una búsqueda semántica que muestra pasajes contextualmente relevantes en lugar de coincidencias de palabras clave.
Autenticación empresarial
La integración de Casdoor proporciona inicio de sesión único con GitHub, Google y proveedores OAuth empresariales, con controles de permisos detallados en todos los almacenes de conocimiento.
Interfaz multilenguaje
La interfaz de usuario web viene con soporte para 12 idiomas, haciéndola accesible a equipos distribuidos globalmente sin trabajo de localización adicional.
Acceso remoto a activos
El soporte integrado para los protocolos RDP, VNC y SSH le permite adjuntar infraestructura remota como activos de conocimiento junto con documentos e historial de chat.
¿Por qué ejecutar Casibase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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