Despliega ByteChef en una instalación de un solo clic.
Plataforma de bajo código de código abierto para la integración de API y la automatización de flujos de trabajo con más de 200 conectores integrados.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con ByteChef
ByteChef es una plataforma de código abierto y low-code que permite a los equipos crear integraciones de API y automatizar flujos de trabajo entre aplicaciones SaaS, APIs internas y bases de datos a través de un editor visual. Con soporte para más de 200 componentes y múltiples lenguajes de programación, tanto usuarios técnicos como no técnicos pueden construir automatizaciones sofisticadas sin escribir código extenso.
Autoalojar ByteChef en tu propio VPS mantiene la lógica de tu flujo de trabajo, credenciales y datos comerciales completamente bajo tu control — sin acceso de proveedores, sin precios basados en el uso y sin dependencia de una nube de automatización de terceros.
Funciones clave de ByteChef
Editor visual de flujo de trabajo
Diseña flujos de automatización complejos con una interfaz de arrastrar y soltar, haciendo la integración accesible sin necesidad de profundos conocimientos de codificación.
Más de 200 Conectores Prediseñados
Conéctate a aplicaciones SaaS populares, bases de datos y APIs al instante sin construir integraciones personalizadas desde cero.
Soporte de múltiples idiomas
Desarrolla lógica personalizada en Java, JavaScript, Python o Ruby para que los desarrolladores puedan extender los flujos de trabajo en el lenguaje que ya conocen.
Arquitectura lista para IA
Los componentes de IA integrada permiten a los equipos integrar la toma de decisiones inteligente en las automatizaciones sin una infraestructura de IA separada.
Controles de Flujo Avanzados
Las condiciones, conmutadores, bucles y la ejecución paralela brindan un control preciso sobre cómo se ejecuta la lógica de negocio compleja.
¿Por qué ejecutar ByteChef en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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