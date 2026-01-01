Budibase es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, paneles de control y flujos de trabajo automatizados a través de un constructor visual de arrastrar y soltar. Se conecta a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API REST y a su propia base de datos integrada, convirtiendo las fuentes de datos en aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.

Alojar Budibase en tu propio VPS mantiene los datos críticos para el negocio y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de soberanía de datos y cumplimiento que las herramientas low-code alojadas en la nube no pueden satisfacer. La pila completa — servicio de aplicación, worker, CouchDB, Redis y MinIO — se ejecuta en un único despliegue sin dependencias externas.