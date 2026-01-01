Implementa bolt.diy con instalación de un solo clic.
Asistente de codificación de IA de código abierto que te permite solicitar, ejecutar y desplegar aplicaciones full-stack desde tu navegador.
Elige un plan VPS para bolt.diy
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con bolt.diy
bolt.diy es una bifurcación de código abierto de bolt.new que lleva el desarrollo full-stack asistido por IA a tu propia infraestructura. Combina un editor basado en navegador con un entorno de ejecución integrado, permitiéndote describir lo que quieres construir en lenguaje sencillo y que un LLM genere, ejecute e itere sobre aplicaciones completas, incluyendo frontend, backend y configuración.
A diferencia de las herramientas de codificación de IA basadas en la nube, autoalojar bolt.diy significa que tu código, prompts y claves API permanecen en tu VPS. Conectas los proveedores de LLM que ya utilizas —OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelos locales de Ollama y más— para que nunca estés atado a un solo proveedor o nivel de suscripción.
Funciones clave de bolt.diy
Soporte de LLM multiproveedor
Conecta OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI y más de 15 proveedores desde una única interfaz.
Generación de código de pila completa
Genera aplicaciones completas con frontend, backend y archivos de configuración funcionales — no solo fragmentos de código.
Ejecución en el navegador
Ejecuta y previsualiza el código generado directamente en el navegador sin salir de la interfaz o configurar un entorno de desarrollo local.
Trae tus propias claves de API
Usa tus credenciales de proveedor existentes para que pagues solo por lo que usas, sin recargos de plataforma ni nivel de suscripción.
De código abierto y autoalojado
Todas las indicaciones, el código generado y las credenciales permanecen en tu VPS — no se comparten datos con una plataforma SaaS de terceros.
¿Por qué ejecutar bolt.diy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.