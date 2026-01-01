Big-AGI es un espacio de trabajo de IA de código abierto diseñado para profesionales que necesitan un control serio sobre sus interacciones con la IA. Conecta tus propias claves API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral y más de 15 proveedores adicionales para acceder a más de 500 modelos desde una única interfaz — sin recargos de intermediarios y sin tarifas de suscripción de plataforma más allá de lo que pagas directamente a tus proveedores.

Su característica distintiva Beam ejecuta el mismo prompt en múltiples modelos simultáneamente y fusiona inteligentemente las mejores respuestas, reduciendo significativamente las alucinaciones en tareas de alto riesgo. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada conversación y clave API completamente privadas, con autenticación básica HTTP opcional para asegurar el acceso del equipo.