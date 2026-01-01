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Agente de monitorización ligero que recopila métricas de servidor y contenedor para tu hub de Beszel.

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Beszel Agent

Beszel Agent es el componente de recopilación de datos de la plataforma de monitorización Beszel. Instalado en cada servidor que deseas observar, recopila continuamente métricas de CPU, memoria, disco y red, junto con estadísticas de contenedores Docker, y luego las envía de forma segura a un hub central de Beszel para su agregación y alerta.

El agente es deliberadamente minimalista — consume recursos insignificantes mientras proporciona una visibilidad completa del estado del sistema. La comunicación con el hub está protegida por autenticación de token, y el acceso al socket de Docker le otorga una visión completa a nivel de contenedor sin requerir privilegios de host elevados más allá de ese montaje de socket.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Beszel Agent

Métricas del sistema en tiempo real

Monitorea continuamente el uso de CPU, memoria, disco y red para que tu hub Beszel siempre tenga una imagen actualizada de la salud del servidor.

Monitoreo a nivel de contenedor

Lee del socket de Docker para informar el consumo de recursos por contenedor, ayudándote a identificar qué cargas de trabajo están generando la carga.

Mínima huella de recursos

Diseñado para funcionar silenciosamente en segundo plano sin un impacto medible en el rendimiento de la aplicación o en los recursos del sistema disponibles.

Comunicación segura del centro

Las conexiones autenticadas con token al centro de Beszel evitan la ingesta no autorizada de métricas y mantienen sus datos de monitoreo privados.

¿Por qué ejecutar Beszel Agent en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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