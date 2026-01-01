Implementa Beszel Agent con instalación de un solo clic.
Agente de monitorización ligero que recopila métricas de servidor y contenedor para tu hub de Beszel.
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Todo lo que puedes crear con Beszel Agent
Beszel Agent es el componente de recopilación de datos de la plataforma de monitorización Beszel. Instalado en cada servidor que deseas observar, recopila continuamente métricas de CPU, memoria, disco y red, junto con estadísticas de contenedores Docker, y luego las envía de forma segura a un hub central de Beszel para su agregación y alerta.
El agente es deliberadamente minimalista — consume recursos insignificantes mientras proporciona una visibilidad completa del estado del sistema. La comunicación con el hub está protegida por autenticación de token, y el acceso al socket de Docker le otorga una visión completa a nivel de contenedor sin requerir privilegios de host elevados más allá de ese montaje de socket.
Funciones clave de Beszel Agent
Métricas del sistema en tiempo real
Monitorea continuamente el uso de CPU, memoria, disco y red para que tu hub Beszel siempre tenga una imagen actualizada de la salud del servidor.
Monitoreo a nivel de contenedor
Lee del socket de Docker para informar el consumo de recursos por contenedor, ayudándote a identificar qué cargas de trabajo están generando la carga.
Mínima huella de recursos
Diseñado para funcionar silenciosamente en segundo plano sin un impacto medible en el rendimiento de la aplicación o en los recursos del sistema disponibles.
Comunicación segura del centro
Las conexiones autenticadas con token al centro de Beszel evitan la ingesta no autorizada de métricas y mantienen sus datos de monitoreo privados.
¿Por qué ejecutar Beszel Agent en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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