Beszel Agent es el componente de recopilación de datos de la plataforma de monitorización Beszel. Instalado en cada servidor que deseas observar, recopila continuamente métricas de CPU, memoria, disco y red, junto con estadísticas de contenedores Docker, y luego las envía de forma segura a un hub central de Beszel para su agregación y alerta.

El agente es deliberadamente minimalista — consume recursos insignificantes mientras proporciona una visibilidad completa del estado del sistema. La comunicación con el hub está protegida por autenticación de token, y el acceso al socket de Docker le otorga una visión completa a nivel de contenedor sin requerir privilegios de host elevados más allá de ese montaje de socket.