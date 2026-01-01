Hasta un 69% de descuento en Beszel

Implementa Beszel con una instalación de un solo clic.

Plataforma ligera de monitorización de servidores con estadísticas de contenedores Docker, datos históricos y alertas configurables para tu infraestructura.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Beszel con una instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Beszel

-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Beszel

Beszel es una plataforma ligera de monitorización de servidores que proporciona una visibilidad completa del sistema — CPU, memoria, disco, red, temperatura, GPU, estado del disco S.M.A.R.T. y estadísticas por contenedor de Docker y Podman — sin la sobrecarga de recursos de pilas de observabilidad completas como Prometheus y Grafana. Construido sobre PocketBase con un backend en Go, utiliza una arquitectura de hub y agente: el hub aloja la interfaz web y almacena datos históricos, mientras que agentes ligeros se ejecutan en cada servidor monitorizado para recopilar métricas.

Alojar Beszel por tu cuenta te proporciona un hub de monitorización que es independiente de los servidores que monitoriza, así los problemas de infraestructura son visibles incluso cuando los sistemas individuales están bajo estrés. Las alertas configurables te notifican cuando se superan los umbrales de CPU, memoria, disco, ancho de banda o temperatura, y las copias de seguridad automáticas en disco local o almacenamiento compatible con S3 protegen tus datos históricos de rendimiento.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Beszel

Métricas de contenedores Docker

Rastree el uso de CPU, memoria y red por contenedor junto con las métricas del sistema anfitrión, lo que le brinda una vista unificada tanto del anfitrión como de sus cargas de trabajo en contenedores.

Arquitectura de hub y agente

Un único centro agrega datos de agentes ilimitados ejecutándose en servidores remotos, lo que facilita monitorear toda su flota desde un solo panel.

Alertas configurables

Establezca umbrales para cualquier métrica monitoreada — carga de CPU, uso de disco, temperatura, ancho de banda — y reciba notificaciones antes de que los problemas afecten a los usuarios.

Retención de datos históricos

El historial de rendimiento se almacena en la base de datos del hub, lo que permite el análisis de tendencias a largo plazo y la planificación de capacidad más allá de lo que los paneles en tiempo real por sí solos pueden mostrar.

Monitoreo de GPU y S.M.A.R.T.

Monitorea la utilización de GPU de Nvidia, AMD e Intel junto con los datos de salud del disco S.M.A.R.T. para detectar la degradación del hardware antes de que cause fallas.

¿Por qué ejecutar Beszel en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma es una herramienta de monitorización autoalojada y fácil de usar

Desplegar
Alerta

Alerta

Plataforma de gestión de alertas de código abierto para consolidar alertas de monitoreo

Desplegar
Beszel Agent

Beszel Agent

Agente de monitorización ligero para el sistema de monitorización de servidores Beszel

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.