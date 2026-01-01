Alternativa de código abierto a Zapier para conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo sin código.
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Todo lo que puedes crear con Automatisch
Automatisch es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que te permite conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de una interfaz visual sin código. Al igual que Zapier o Make, creas flujos que activan acciones entre servicios, pero con Automatisch, todos tus datos y la lógica de automatización permanecen en tu propio servidor sin precios por tarea ni límites de uso.
Autoalojar Automatisch significa que tus credenciales de API, los datos de tus flujos de trabajo y la lógica de negocio nunca abandonan tu infraestructura. Esta implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento de flujos de trabajo, Redis para la cola de tareas y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución en segundo plano fiable. Inicia sesión con las credenciales predeterminadas y cámbialas inmediatamente desde la configuración.
Funciones clave de Automatisch
Constructor de flujos visuales
Cree flujos de trabajo de automatización conectando disparadores y acciones en una interfaz de arrastrar y soltar sin escribir código.
Integraciones de apps
Conéctate a servicios populares como Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio y muchos más a través de conectores integrados.
Disparadores de webhook
Inicia flujos de trabajo a partir de eventos externos usando webhooks entrantes para automatización en tiempo real desde cualquier fuente.
Lógica condicional
Agrega filtros y condiciones a los flujos de trabajo para que las acciones solo se ejecuten cuando se cumplan criterios específicos.
Trabajador en segundo plano
El proceso de trabajador dedicado asegura la ejecución confiable de tareas de automatización de larga duración y programadas.
¿Por qué ejecutar Automatisch en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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