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Pasarela de notificaciones REST unificada que envía alertas a más de 120 servicios, incluyendo Slack, Discord, correo electrónico y notificaciones push móviles.

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API pública
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Apprise API

Apprise API es un microservicio REST ligero que envuelve la Biblioteca de Notificaciones de Apprise, dando a cualquier aplicación un único punto final para llegar a más de 120 plataformas de notificación simultáneamente. En lugar de mantener integraciones separadas para Slack, Discord, PagerDuty, correo electrónico y notificaciones push móviles en cada servicio que opere, usted configura los destinos una vez en Apprise API y enruta las notificaciones a todos ellos a través de una única llamada HTTP.

Alojar Apprise API por cuenta propia mantiene la lógica de enrutamiento de notificaciones y cualquier token de webhook sensible en su propia infraestructura, en lugar de pasar por un agregador de terceros. El modo de configuración con estado persiste sus puntos finales de notificación y plantillas a través de los reinicios, mientras que la interfaz web incorporada le permite probar y administrar destinos sin escribir código.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apprise API

Más de 120 servicios de notificaciones

Accede a Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, correo electrónico y docenas más a través de una única API unificada, eliminando la necesidad de mantener integraciones separadas por servicio.

Configuración con estado

Almacene los puntos finales y las plantillas de notificación de forma persistente para que pueda referenciarlos por etiqueta en múltiples aplicaciones sin repetir los detalles de conexión en cada solicitud.

Etiquetado y Enrutamiento

Organice los destinos de notificación en grupos con nombre y envíe alertas dirigidas a la audiencia correcta — ingenieros de guardia, un canal de equipo específico o todos los canales a la vez — con un solo parámetro de etiqueta.

Interfaz web integrada

Configure, pruebe y administre puntos finales de notificación a través de una interfaz de usuario basada en navegador, para que los no desarrolladores puedan configurar nuevos destinos sin interactuar directamente con la API REST.

Soporte para adjuntos

Envía archivos, imágenes y fragmentos de registro junto con los mensajes de notificación, haciendo que las alertas sean más procesables al incluir la evidencia necesaria para diagnosticar y responder de inmediato.

¿Por qué ejecutar Apprise API en Hostinger?

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Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Ubicación de servidor recomendada:

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