Hasta un 69% de descuento en AiToEarn

Implementa AiToEarn con una instalación de un solo clic.

Agente de marketing de contenido de IA de código abierto para empresas unipersonales, creadores y marcas para publicar en más de 12 plataformas sociales.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN 104.99 /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa AiToEarn con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
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Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN 308.99
MXN 104.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 2,519.76 (valorado en MXN 7,415.76). Se renueva por MXN 210.99/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
MXN 381.99
MXN 154.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 3,719.76 (valorado en MXN 9,167.76). Se renueva por MXN 273.99/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN 689.99
MXN 210.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 5,063.76 (valorado en MXN 16,559.76). Se renueva por MXN 525.99/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN 1,260.99
MXN 420.99 /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por MXN 10,103.76 (valorado en MXN 30,263.76). Se renueva por MXN 910.99/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con AiToEarn

AiToEarn es un agente de marketing de contenido de IA de código abierto que ayuda a creadores, empresas unipersonales y marcas a generar, programar y distribuir contenido en Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest y LinkedIn desde una única interfaz.

Alojar AiToEarn en tu propio VPS mantiene los tokens de cuenta, el contenido generado y los análisis de publicación bajo tu control, elimina las tarifas de SaaS basadas en asientos y te permite integrar tus propios proveedores de IA y credenciales de Relay para OAuth sin necesidad de registrarte como desarrollador en cada plataforma.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AiToEarn

Publicación multiplataforma

Publica videos, artículos y publicaciones en más de 12 redes, incluyendo Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X y LinkedIn, desde un flujo de trabajo compartido.

Generación de Contenido con IA

El agente de IA integrado genera texto, expande o reescribe borradores, y produce imágenes y videos cortos adaptados para cada plataforma de destino.

OAuth a través de Relay

Conecta cada plataforma compatible con una sola clave API a través del servicio AiToEarn Relay — no se requieren cuentas de desarrollador por plataforma.

MCP y Agente Listo

El soporte nativo del protocolo MCP le permite impulsar AiToEarn desde Claude, Cursor y otros entornos de ejecución de agentes a través de las mismas API que utiliza la interfaz de usuario web.

Almacenamiento autoalojado

Incluye un almacén de objetos compatible con S3 integrado, un conjunto de réplicas de MongoDB y caché de Redis para que todos los medios, cuentas y colas permanezcan en tu VPS.

¿Por qué ejecutar AiToEarn en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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