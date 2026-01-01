agentmemory es una memoria persistente de código abierto para agentes de codificación de IA y cualquier cliente compatible con MCP. Captura silenciosamente lo que hace tu agente en cada sesión, lo comprime en memoria buscable e inyecta el contexto adecuado en la siguiente sesión para que dejes de reexplicar tu arquitectura, redescubrir los mismos errores y reenseñar las mismas preferencias.

Construido sobre el motor iii con una tubería de consolidación de 4 niveles y búsqueda híbrida BM25, vectorial y de grafos, agentmemory alcanza una precisión de recuperación del 95.2% en el benchmark LongMemEval-S, mientras reduce los tokens de contexto en aproximadamente un 92%. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene las transcripciones de sesión, las memorias y el historial de reproducción en una infraestructura que tú controlas, sin nube de proveedor ni medición por agente.