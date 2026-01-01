Agenta es una plataforma LLMOps de extremo a extremo que consolida los flujos de trabajo para implementar aplicaciones LLM en producción. Los equipos la utilizan para iterar en prompts en un entorno de pruebas comparativo, versionar configuraciones, ejecutar evaluaciones automatizadas contra conjuntos de pruebas y rastrear solicitudes en vivo con total observabilidad — todo desde la misma interfaz.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los prompts, los conjuntos de datos de evaluación y los datos de rastreo dentro de la infraestructura que controlas. No hay tarifas por asiento, no hay cuotas de tokens en los rastreos y total libertad para integrar cualquier proveedor de LLM a través del SDK y los servicios de proxy incluidos.