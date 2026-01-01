AI를 활용하여 WhatsApp을 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 전환하세요.

연락처를 비즈니스처럼 관리하세요. WhatsApp을 연결하고, 잠재 고객을 관리하고, 판매를 성사시키세요.
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AI를 활용하여 WhatsApp을 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로 전환하세요.

비즈니스를 위한 WhatsApp CRM을 만드는 방법

01

아이디어를 설명하거나 템플릿을 선택하세요.

비즈니스 운영 방식을 설명하시면 AI가 그에 맞춰 CRM을 구축해 드립니다. 또는 저희가 제공하는 디자이너 제작 템플릿 중 하나를 선택하여 바로 시작하실 수도 있습니다. 코딩은 전혀 필요하지 않습니다.
02

WhatsApp을 고객 관계 관리(CRM) 시스템에 연결하세요

몇 번의 클릭만으로 WhatsApp을 Twilio 연동을 통해 CRM에 연결할 수 있습니다.
03

CRM을 맞춤 설정하세요

비즈니스에 맞춰 CRM을 맞춤 설정하세요. AI와 채팅하여 디자인과 콘텐츠를 편집하고 페이지를 개인화할 수 있습니다.

템플릿을 선택하세요. 그리고 자신만의 것으로 만드세요.

전문적으로 디자인된 템플릿을 선택하고, AI 또는 시각적 편집을 통해 맞춤 설정하여 웹사이트를 더 빠르게 온라인에 게시하세요.

미리 만들어진 템플릿

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM 구축에 필요한 모든 것을 한 곳에서 제공합니다.

귀사의 필요에 맞춘 CRM을 구축하고 소유하십시오.

귀사의 필요에 맞춘 CRM을 구축하고 소유하십시오.

비즈니스 운영 방식을 설명해 주시면 Horizons가 귀사의 워크플로(영업 파이프라인, 라벨, 후속 조치 주기)에 정확히 맞는 CRM을 구축해 드립니다. IT 팀은 필요하지 않습니다.

완전한 데이터 소유권

WhatsApp이나 소셜 미디어 쇼핑몰과는 달리, Horizons 기반 사이트는 고객 데이터에 대한 완벽한 제어권을 제공하여 플랫폼 정책 변경이나 계정 차단으로부터 보호해 줍니다.

내장 AI

워크플로와 답장을 자동화하여 잠자는 동안에도 비즈니스가 원활하게 운영되도록 하세요.

기성 템플릿부터 시작하세요

CRM을 처음부터 구축할 필요가 없습니다. 템플릿을 사용하면 복잡한 설정, 앱 구조 및 워크플로가 미리 구축되어 있어 손쉽게 시작할 수 있습니다.

전문적인 인프라

전문 호스팅, 맞춤 도메인, 비즈니스 이메일까지 모두 한 곳에서 — 고객과의 신뢰를 구축하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

단계별 튜토리얼을 확인해 보세요.

동영상 튜토리얼이나 사용 설명서를 따라하면 아이디어를 몇 분 만에 실제 프로젝트로 구현하는 방법을 단계별로 안내해 드립니다.
AI를 활용한 WhatsApp CRM 구축 방법

AI를 활용한 WhatsApp CRM 구축 방법

지도 시간
동영상

독창적인 프로젝트 아이디어를 현실로 구현할 준비가 되셨나요?

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WhatsApp CRM FAQs

다음은 WhatsApp CRM 생성과 관련하여 가장 자주 받는 질문들에 대한 답변입니다.

What is a WhatsApp CRM?

왓츠앱 CRM은 왓츠앱을 통해 고객 관계를 직접 관리할 수 있도록 도와주는 도구입니다. 대화 내용을 잃어버릴 염려 없이 연락처를 정리하고, 영업 파이프라인을 통해 잠재 고객을 추적하고, 거래를 성사시키는 모든 작업을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 기존 CRM과 달리 고객이 이미 활동하고 있는 왓츠앱에서 고객을 만날 수 있습니다.

WhatsApp CRM으로 무엇을 할 수 있나요?

WhatsApp CRM을 사용하면 연락처를 정리 및 관리하고, 시각적인 영업 파이프라인을 통해 잠재 고객을 추적하고, 메시지를 자동화하고, 결제를 받을 수 있습니다. 이 모든 기능은 WhatsApp에 연결되어 있습니다. 또한 코딩 기술 없이도 AI를 사용하여 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다.

인공지능 기반 WhatsApp CRM을 구축하려면 코딩 기술이 필요한가요?

코딩 기술이 필요 없습니다. Hostinger Horizons vibe 코딩 플랫폼을 사용하면 AI와 채팅하는 것만으로 나만의 WhatsApp CRM을 만들거나, 미리 만들어진 템플릿에서 시작하여 원하는 언어로 맞춤 설정할 수 있습니다. 코드, 디자인, 콘텐츠 모두 플랫폼에서 처리해 드립니다.

Hostinger Horizons를 사용하여 WhatsApp CRM을 어떻게 구축하나요?

Hostinger Horizons를 사용하면 WhatsApp CRM 앱을 쉽게 만들 수 있습니다. 다음 몇 단계만 거치면 됩니다.

  • 무료로 앱 구축을 시작하려면 AI 앱 빌더 또는 사전 제작된 템플릿 중 하나를 사용하세요.
  • AI와 채팅하여 비즈니스 요구 사항에 맞게 모든 것을 맞춤 설정하세요. 이를 바이브 코딩이라고 합니다. 기술적인 전문 지식 없이도 쉬운 언어로 아이디어를 표현할 수 있습니다.
  • 더 많은 프롬프트를 사용하려면 요금제를 선택하고 클릭 한 번으로 CRM을 게시하세요.
  • Twilio 통합을 통해 WhatsApp을 CRM에 연결하세요.

영업용 CRM을 만드는 방법 가이드을 참조하거나 비디오 튜토리얼을 시청할 수도 있습니다.

WhatsApp CRM을 설정하는 데 얼마나 걸립니까?

얼마나 맞춤 설정하고 싶은지에 따라 다릅니다. 미리 만들어진 템플릿을 사용하면 몇 분 만에 시작할 수 있지만, 모든 세부 사항을 비즈니스에 맞게 조정하려면 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 어떤 경우든 Hostinger Horizons는 프로세스를 최대한 빠르고 직관적으로 만들어 줍니다. AI와 채팅하기만 하면 AI가 모든 작업을 처리해 줍니다.

내 사업 요구사항에 맞게 CRM을 맞춤 설정할 수 있나요?

네, Hostinger Horizons를 사용하면 모든 것을 맞춤 설정할 수 있습니다. 필요한 사항을 직접 작성하시면 AI가 디자인, 콘텐츠 및 기능을 조정해 드립니다. 특정 영업 파이프라인, 맞춤 연락처 필드 또는 고유한 레이아웃이 필요하든, 대화를 통해 비즈니스에 완벽하게 맞을 때까지 계속해서 다듬어 나갈 수 있습니다.

Hostinger Horizons는 무료로 사용할 수 있나요?

Hostinger Horizons는 무료가 아니지만, 요금제를 선택하기 전에 체험해 볼 수 있습니다. 시작하고 최대한 활용하는 방법에 대한 자세한 가이드를 확인해 보세요.

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