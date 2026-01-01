자신만의 맞춤형 AI 도구를 만들어 보세요 – 설정 없이, 번거로움 없이
재미있는 사이드 프로젝트부터 유용한 도구까지
텍스트 도구
이미지 도구
유틸리티 도구
재미있는 & 바이럴 도구
AI 기반 도구를 구축하는 데 필요한 모든 것
이미 있는 AI
코딩 없이 채팅으로 구축
기술이 아닌 아이디어가 한계를 정합니다
한 번 구축하고 수익을 얻으세요.
작동 방식
Horizons 프로젝트 열기
만들고, 조정하고, 테스트하기
게시하고 공유하세요
템플릿 찾기
미리 만들어진 템플릿
Home decor store
Workouts generator
Creative agency site
Logo maker
Interior studio site
Restaurant site
사용자들의 Hostinger Horizons에 대한 평가
Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.
Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.
Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.
커스텀 AI 도구 생성 FAQ
나만의 AI 도구를 어떻게 만들 수 있나요?
Horizons 프로젝트를 열고 채팅을 시작하세요. 만들고 싶은 것을 평이한 언어로 설명하면 Horizons AI가 이를 현실로 만들어 드립니다. 원활한 생성형 AI 통합 기능이 프로젝트에 이미 내장되어 있어, 타사 계정, 모델 선택, 별도 청구가 필요 없습니다. 크레딧 소모 없이 원하는 대로 프롬프트하여 사용자 지정하거나, 원할 때마다 텍스트를 수동으로 편집하거나 이미지를 업데이트할 수 있습니다. 준비가 되면 게시하세요. 호스팅과 도메인은 이미 상품에 포함되어 있습니다.
자세한 내용은 Horizons 통합 AI 개요에서 확인하세요.
누가 Horizons를 사용하여 맞춤형 AI 도구를 만들 수 있습니까?
Horizons AI 기능은 아이디어가 있는 모든 사람을 위해 만들어졌습니다. 코딩 경험이 필요 없습니다. 타사 솔루션에 비용을 지불하는 대신 맞춤형 AI 도구를 만들고 싶은 소규모 사업주, AI 기반 앱으로 잠재 고객을 통해 수익을 창출하려는 크리에이터, 또는 피트니스 트레이너나 영양사와 같이 자신의 지식을 고객에게 판매할 수 있는 도구로 만들고자 하는 전문가 등, 아이디어가 있는 누구에게나 Horizons는 이를 가능하게 합니다.
만들고 싶은 것을 설명할 수 있다면, 만들 수 있습니다. 영감을 찾고 있거나 빠르게 시작하고 싶다면, 아이디어에 맞는 미리 디자인된 템플릿을 찾아보세요.
내 앱에 어떤 종류의 AI 기능을 추가할 수 있나요?
Horizons는 텍스트 생성 및 분석을 지원하며, 이미지 생성 및 분석(PNG, WebP, JPEG)도 지원합니다. 이를 사용하여 자신만의 AI 챗봇, 개인 AI 비서, 글쓰기 도구, 이미지 변환기, 추천 엔진 등을 만들 수 있습니다.
Horizons는 무료로 사용할 수 있나요?
Horizons를 무료로 시작할 수 있습니다. 상품에는 즉시 구축하고 실험을 시작할 수 있도록 AI 크레딧이 포함되어 있습니다. 무료 크레딧을 모두 사용한 후에는 언제든지 충전하여 계속 구축하고 게시된 앱 또는 웹사이트 내에서 AI 기능을 사용할 수 있습니다. 예상치 못한 요금이나 숨겨진 수수료는 없습니다. 지출을 항상 직접 관리할 수 있습니다.
AI 크레딧은 어떻게 작동하나요?
AI 크레딧은 웹사이트 또는 앱 제작 (메시지 1개 = 크레딧 1개)과 게시된 웹 프로젝트 내의 AI 기능, 이 두 가지에 사용됩니다. 웹사이트 또는 웹 앱 내에서 AI 기능을 사용할 경우, 부분 크레딧을 사용합니다. 이는 사용자가 AI 도구와 상호작용할 때만 크레딧이 더 오래 지속된다는 의미입니다.
내 앱이 사용한 AI 크레딧이 몇 개인지 확인할 수 있나요?
네. AI 크레딧 사용량 대시보드는 구축 및 편집에 사용된 크레딧뿐만 아니라 앱의 AI 기능으로 소모된 크레딧의 상세 내역을 보여주므로, 크레딧이 어디에 사용되는지 항상 정확히 알 수 있습니다.
Horizons AI tools builder를 사용하려면 코딩 기술이 필요한가요?
전혀 그렇지 않습니다. Horizons는 비기술적인 제작자부터 숙련된 개발자에 이르기까지 모든 분들을 위해 설계되었습니다. 만들고 싶은 것을 설명할 수 있다면, Horizons가 그것을 만드는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
이미 이전에 구매한 상품이 있다면 AI 툴 제작을 시작할 수 있나요?
네, 이전에 AI App Builder로 프로젝트를 구축했거나 Horizons로 웹사이트를 만들었다면, 통합 AI 기능은 추가 비용 없이 상품에 이미 포함되어 있습니다. 기존 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 시작하고, AI 크레딧을 충전하면 바로 시작할 수 있습니다.