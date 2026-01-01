자신만의 맞춤형 AI 도구를 만들어 보세요 – 설정 없이, 번거로움 없이

Horizons에 AI가 이미 내장되어 있어, 사용, 판매 또는 공유할 수 있는 자신만의 AI 도구를 만들 수 있습니다.
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신용카드 필요 없음.

자신만의 맞춤형 AI 도구를 만들어 보세요 – 설정 없이, 번거로움 없이

재미있는 사이드 프로젝트부터 유용한 도구까지

자신만의 도구를 만들거나, 구독료를 절약하거나, 사용자들이 좋아하고 기꺼이 비용을 지불할 만한 것을 만들어 보세요. 시작하는 데 도움이 될 몇 가지 아이디어를 소개합니다.
텍스트 도구

텍스트 도구

읽고, 쓰고, 응답하는 앱을 만드세요. 24시간 내내 고객 질문을 처리하는 챗봇부터 사용자가 자기소개서를 작성하고, 여행을 계획하거나, 완벽한 레시피를 찾도록 돕는 어시스턴트에 이르기까지.

이미지 도구

시각 자료를 변형하고 생성하는 앱을 만드세요. 사용자는 디자인 기술 없이도 사진을 일러스트로 바꾸고, 맞춤형 아바타를 디자인하며, 방 리모델링을 시각화하거나, 제품 목업을 제작할 수 있습니다.

유틸리티 도구

사용자의 시간을 절약하는 스마트 도구를 만드세요. AI 기반 리드 양식, 이력서 검토기, 예산 자문가 또는 운동 플래너와 같이 매번 실질적인 가치를 제공하는 실용적인 앱을 생각해 보세요.

재미있는 & 바이럴 도구

사람들이 계속해서 공유하고 싶어하는 도구를 만드세요. 성격 테스트, AI 타로 리더, 연예인 닮은꼴 찾기, 취침 시간 이야기 생성기 등 사용하기에 재미있고, 공유하기에는 훨씬 더 재미있습니다.

AI 기반 도구를 구축하는 데 필요한 모든 것

이미 있는 AI

타사 계정이나 별도 청구는 필요 없습니다. AI는 Horizons에 내장되어 있으니, 프로젝트를 열고 사용하기만 하면 됩니다.

코딩 없이 채팅으로 구축

원하는 것을 쉬운 언어로 설명하기만 하면 Horizons가 만들어 드립니다. 코딩이나 기술적인 설정 없이, 아이디어와 대화만 있으면 됩니다.

기술이 아닌 아이디어가 한계를 정합니다

챗봇, 개인 AI 비서, 이미지 생성기, 글쓰기 도구, 추천 엔진 – 상상할 수 있는 모든 것을 Horizons는 구동할 AI를 갖추고 있습니다.

한 번 구축하고 수익을 얻으세요.

프로젝트를 템플릿으로 공유하고, 누군가 이를 사용하여 자신만의 앱을 시작하고 첫 Horizons 상품을 구매할 때마다 20%의 수수료를 받으세요.

작동 방식

01

Horizons 프로젝트 열기

Horizons에 로그인하여 새 프로젝트를 시작하거나, 빠르게 시작할 수 있는 AI 지원 템플릿 중 하나를 선택하세요.
02

만들고, 조정하고, 테스트하기

앱이 무엇을 하기를 원하는지 설명하고, 완벽해질 때까지 편집하고, 실시간으로 테스트하세요 – 이 모든 것을 Horizons를 벗어나지 않고 할 수 있습니다.
03

게시하고 공유하세요

준비가 되면 게시하세요. AI 기반 도구가 활성화되어 사용자를 맞이할 준비가 되었습니다. 대시보드에서 언제든지 크레딧 사용량을 추적할 수 있습니다.

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Home decor store

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Workouts generator

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Creative agency site

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Logo maker

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사용자들의 Hostinger Horizons에 대한 평가

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

첫 AI 기반 도구를 구축할 준비가 되셨나요?

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커스텀 AI 도구 생성 FAQ

다음은 Horizons로 AI 기반 도구를 구축하는 것과 관련하여 가장 자주 받는 질문에 대한 답변입니다.

나만의 AI 도구를 어떻게 만들 수 있나요?

Horizons 프로젝트를 열고 채팅을 시작하세요. 만들고 싶은 것을 평이한 언어로 설명하면 Horizons AI가 이를 현실로 만들어 드립니다. 원활한 생성형 AI 통합 기능이 프로젝트에 이미 내장되어 있어, 타사 계정, 모델 선택, 별도 청구가 필요 없습니다. 크레딧 소모 없이 원하는 대로 프롬프트하여 사용자 지정하거나, 원할 때마다 텍스트를 수동으로 편집하거나 이미지를 업데이트할 수 있습니다. 준비가 되면 게시하세요. 호스팅과 도메인은 이미 상품에 포함되어 있습니다.

자세한 내용은 Horizons 통합 AI 개요에서 확인하세요.

누가 Horizons를 사용하여 맞춤형 AI 도구를 만들 수 있습니까?

Horizons AI 기능은 아이디어가 있는 모든 사람을 위해 만들어졌습니다. 코딩 경험이 필요 없습니다. 타사 솔루션에 비용을 지불하는 대신 맞춤형 AI 도구를 만들고 싶은 소규모 사업주, AI 기반 앱으로 잠재 고객을 통해 수익을 창출하려는 크리에이터, 또는 피트니스 트레이너나 영양사와 같이 자신의 지식을 고객에게 판매할 수 있는 도구로 만들고자 하는 전문가 등, 아이디어가 있는 누구에게나 Horizons는 이를 가능하게 합니다.

만들고 싶은 것을 설명할 수 있다면, 만들 수 있습니다. 영감을 찾고 있거나 빠르게 시작하고 싶다면, 아이디어에 맞는 미리 디자인된 템플릿을 찾아보세요.

내 앱에 어떤 종류의 AI 기능을 추가할 수 있나요?

Horizons는 텍스트 생성 및 분석을 지원하며, 이미지 생성 및 분석(PNG, WebP, JPEG)도 지원합니다. 이를 사용하여 자신만의 AI 챗봇, 개인 AI 비서, 글쓰기 도구, 이미지 변환기, 추천 엔진 등을 만들 수 있습니다.

Horizons는 무료로 사용할 수 있나요?

Horizons를 무료로 시작할 수 있습니다. 상품에는 즉시 구축하고 실험을 시작할 수 있도록 AI 크레딧이 포함되어 있습니다. 무료 크레딧을 모두 사용한 후에는 언제든지 충전하여 계속 구축하고 게시된 앱 또는 웹사이트 내에서 AI 기능을 사용할 수 있습니다. 예상치 못한 요금이나 숨겨진 수수료는 없습니다. 지출을 항상 직접 관리할 수 있습니다.

AI 크레딧은 어떻게 작동하나요?

AI 크레딧은 웹사이트 또는 앱 제작 (메시지 1개 = 크레딧 1개)과 게시된 웹 프로젝트 내의 AI 기능, 이 두 가지에 사용됩니다. 웹사이트 또는 웹 앱 내에서 AI 기능을 사용할 경우, 부분 크레딧을 사용합니다. 이는 사용자가 AI 도구와 상호작용할 때만 크레딧이 더 오래 지속된다는 의미입니다.

내 앱이 사용한 AI 크레딧이 몇 개인지 확인할 수 있나요?

네. AI 크레딧 사용량 대시보드는 구축 및 편집에 사용된 크레딧뿐만 아니라 앱의 AI 기능으로 소모된 크레딧의 상세 내역을 보여주므로, 크레딧이 어디에 사용되는지 항상 정확히 알 수 있습니다.

Horizons AI tools builder를 사용하려면 코딩 기술이 필요한가요?

전혀 그렇지 않습니다. Horizons는 비기술적인 제작자부터 숙련된 개발자에 이르기까지 모든 분들을 위해 설계되었습니다. 만들고 싶은 것을 설명할 수 있다면, Horizons가 그것을 만드는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

이미 이전에 구매한 상품이 있다면 AI 툴 제작을 시작할 수 있나요?

네, 이전에 AI App Builder로 프로젝트를 구축했거나 Horizons로 웹사이트를 만들었다면, 통합 AI 기능은 추가 비용 없이 상품에 이미 포함되어 있습니다. 기존 프로젝트를 열거나 새 프로젝트를 시작하고, AI 크레딧을 충전하면 바로 시작할 수 있습니다.

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

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