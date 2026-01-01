תוכנית השותפים של Hostinger

הגדל את ההכנסות והמוניטין של הסוכנות שלך

היכנסו למדריך סוכנויות Hostinger
הרוויחו עמלות חוזרות על חידושי לקוחותיכם
בנה אמון עם תג שותף של Hostinger
הגש מועמדות עכשיו
הגדל את ההכנסות והמוניטין של הסוכנות שלך

יתרונות שותפים שיעזרו לסוכנות שלך לצמוח

להרוויח יותר

הרוויחו עמלות חוזרות

הפכו כל הפניה להכנסה מתמשכת. הרוויחו 20% על הפניות חדשות ו-10% על חידושי מנוי, מכירות צולבות ושדרוגים עם לקוחות.

הרוויחו עמלות חוזרות
הגדלת מספר הלקוחות

הימצאו במדריך הסוכנויות

הציגו את הסוכנות שלכם במדריך הסוכנויות של Hostinger ועזרו ללקוחות פוטנציאליים לגלות את השירותים שלכם.

הימצאו במדריך הסוכנויות

הצעות הפניה בלעדיות

קבלו קופוני הפניה בלעדיים לשיתוף עם הלקוחות שאתם מביאים להוסטינגר.

שיווק משותף עם Hostinger

קבל דף נחיתה להפניות ממותג משותף כדי לשתף עם לקוחות פוטנציאליים ולעזור להניע המרות.

20% הנחה על אירוח סוכנויות

שלמו פחות עבור אירוח סוכנויות עם הנחה בלעדית של 20% לשותפים.
איך זה עובד

התחל בשלושה שלבים

01

יש להגיש מועמדות תוך דקה

התחברו לחשבון Hostinger שלכם, גשו ל-Agency Hub והשלימו את שלבי ההרשמה לתוכנית השותפים.
02

קבל אישור

צוות השותפים שלנו בודק את בקשתך ועוזר לך להצטרף במהירות, בדרך כלל תוך שני ימי עסקים.
03

לגדול ולהרוויח

התחילו להרוויח עמלות קבועות, קבלו את תג השותף שלכם ב-Hostinger והגישו מועמדות להירשם במדריך הסוכנויות.
בנה אמון

הראו ללקוחות שאתם שותף אמין של Hostinger

קבל אימות רשמי על ידי Hostinger
הצג את התג באתר שלך
תנו ללקוחות פוטנציאליים יותר ביטחון בסוכנות שלכם
הגש מועמדות עכשיו
הראו ללקוחות שאתם שותף אמין של Hostinger

אל תסמכו רק על המילה שלנו

ראו מה לקוחות ברחבי העולם אומרים על החוויה שלהם עם Hostinger.

"אנו מתייחסים בכנות ל-Hostinger כאל אמת מידה עבור המהנדסים שלנו בעת מתן תמיכה."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

מייסדי נוהמה

"יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין ותעודת ה-SSL במקום אחד, וזה היה ממש מרענן."

Owen Phillips

Owen Phillips

נַפָּח

"Hostinger הוא ספק האירוח הטוב ביותר שאי פעם השתמשתי בו. התמיכה מדהימה והמחירים ללא תחרות."

Jordi Robert

Jordi Robert

מומחה שיווק

"אני ממליץ ללקוחות שלי לעבור להוסטינגר. הכל קל, ותכונות חדשות יוצאות כל הזמן."

Anna Franques

Anna Franques

מעצב ומפתח דיגיטלי

"הודות ללוח המחוונים הפשוט של Hostinger, אנחנו יכולים לנהל את אתר הוורדפרס שלנו בעצמנו."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

בעל עסק

"אנו מתייחסים בכנות ל-Hostinger כאל אמת מידה עבור המהנדסים שלנו בעת מתן תמיכה."

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

מייסדי נוהמה

"יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין ותעודת ה-SSL במקום אחד, וזה היה ממש מרענן."

Owen Phillips

Owen Phillips

נַפָּח

"Hostinger הוא ספק האירוח הטוב ביותר שאי פעם השתמשתי בו. התמיכה מדהימה והמחירים ללא תחרות."

Jordi Robert

Jordi Robert

מומחה שיווק

"אני ממליץ ללקוחות שלי לעבור להוסטינגר. הכל קל, ותכונות חדשות יוצאות כל הזמן."

Anna Franques

Anna Franques

מעצב ומפתח דיגיטלי

"הודות ללוח המחוונים הפשוט של Hostinger, אנחנו יכולים לנהל את אתר הוורדפרס שלנו בעצמנו."

Elise Hernaez

Elise Hernaez

בעל עסק

שאלות נפוצות של תוכנית השותפים

מצא תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לתוכנית השותפים של Hostinger.

התוכנית פתוחה לאנשי מקצוע בתחום האינטרנט המספקים שירותים לאחרים - פרילנסרים, סוכנויות אינטרנט וסוכנויות שיווק כולם מוזמנים. אתם נמצאים בגישה מוקדמת, וכדי לקבל אישור עליכם לעמוד בכל הדרישות הבאות:

  • לארח 10+ אתרים ב-Hostinger
  • להיות בעל אתר אינטרנט מקצועי וקיים עם מידע ברור על השירותים שלכם
  • להשתמש בכתובת דוא"ל עבודה התואמת את דומיין החברה שלכם (Gmail, Yahoo וספקים גנריים אחרים אינם מתקבלים)
  • להיות בעל שם חברה שניתן לאמת באמצעות נוכחות בסיסית באינטרנט
  • לשלוח תיאור חברה אותנטי, שלא הועתק ממקום אחר
  • ללא היסטוריה של השעיות עקב שימוש לרעה ב-Hostinger
  • לפעול בשוק ש-Hostinger לא החריג במפורש

כדי להגיש מועמדות, עליך לגשת ל-hPanel ← Agency Hub ← Partner Program. הבקשות נבדקות לפני אישורן.

תוכנית השותפים היא מערכת יחסים עמוקה וארוכת טווח. אתם מקבלים פרופיל ציבורי, לידים נכנסים והטבות שגדלות ככל שאתם מביאים יותר לקוחות להוסטינגר.

  • יכולת להופיע במדריך הסוכנויות
  • עמלות חוזרות על מכירות צולבות וחידושים, לא רק על רכישה ראשונה
  • לידים נכנסים המועברים ללוח המחוונים של Agency Hub שלך
  • דף נחיתה להפניות ממותג משותף וקופוני הפניה
  • הצעות הפניה בלעדיות ללקוחות שאתה מביא
  • 20% הנחה על אירוח סוכנות על רכישות חדשות
  • תג שותף לאתר שלך
  • תמיכה טכנית בעדיפות

לא. תמחור, היקף ואספקה הם בינך לבין הלקוח.

שותפים שאושרו מקבלים לוח בקרה ייעודי להפניות ב-hPanel (Agency Hub ← Referrals ← My Profits ← Customers). הוא מציג את כל הלקוחות שהופנו, עם פרטי עמלות - לקוחות מוסמכים, לקוחות שאושרו, מוצרים שהופנו והיסטוריית אירועים מלאה - הזמינים על ידי לחיצה על כל לקוח.

כן. כדי לשמור על סטטוס השותף שלך, עליך להפנות לפחות 100 דולר מהכנסות דרך תוכנית ההפניות ל-Hostinger. ירידה מתחת לסף זה מעמידה את חשבונך בסיכון להסרה מהתוכנית.

כן, בכל עת, דרך Agency Hub ב-hPanel. פרופיל הספרייה שלך יוסר והלידים הנכנסים ייפסקו.

הפוך לשותף מהימן

הגישו מועמדות לתוכנית השותפים של Hostinger ופתחו דרכים חדשות למשוך לקוחות, להרוויח עמלות חוזרות ולבנות אמינות.

בואו נתחיל

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