שותפים שאושרו מקבלים לוח בקרה ייעודי להפניות ב-hPanel (Agency Hub ← Referrals ← My Profits ← Customers). הוא מציג את כל הלקוחות שהופנו, עם פרטי עמלות - לקוחות מוסמכים, לקוחות שאושרו, מוצרים שהופנו והיסטוריית אירועים מלאה - הזמינים על ידי לחיצה על כל לקוח.