הגדל את ההכנסות והמוניטין של הסוכנות שלך
יתרונות שותפים שיעזרו לסוכנות שלך לצמוח
הרוויחו עמלות חוזרות
הפכו כל הפניה להכנסה מתמשכת. הרוויחו 20% על הפניות חדשות ו-10% על חידושי מנוי, מכירות צולבות ושדרוגים עם לקוחות.
הימצאו במדריך הסוכנויות
הציגו את הסוכנות שלכם במדריך הסוכנויות של Hostinger ועזרו ללקוחות פוטנציאליים לגלות את השירותים שלכם.
הצעות הפניה בלעדיות
שיווק משותף עם Hostinger
20% הנחה על אירוח סוכנויות
התחל בשלושה שלבים
יש להגיש מועמדות תוך דקה
קבל אישור
לגדול ולהרוויח
אל תסמכו רק על המילה שלנו
"אנו מתייחסים בכנות ל-Hostinger כאל אמת מידה עבור המהנדסים שלנו בעת מתן תמיכה."
"יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין ותעודת ה-SSL במקום אחד, וזה היה ממש מרענן."
"Hostinger הוא ספק האירוח הטוב ביותר שאי פעם השתמשתי בו. התמיכה מדהימה והמחירים ללא תחרות."
"אני ממליץ ללקוחות שלי לעבור להוסטינגר. הכל קל, ותכונות חדשות יוצאות כל הזמן."
"הודות ללוח המחוונים הפשוט של Hostinger, אנחנו יכולים לנהל את אתר הוורדפרס שלנו בעצמנו."
"אנו מתייחסים בכנות ל-Hostinger כאל אמת מידה עבור המהנדסים שלנו בעת מתן תמיכה."
"יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין ותעודת ה-SSL במקום אחד, וזה היה ממש מרענן."
"Hostinger הוא ספק האירוח הטוב ביותר שאי פעם השתמשתי בו. התמיכה מדהימה והמחירים ללא תחרות."
"אני ממליץ ללקוחות שלי לעבור להוסטינגר. הכל קל, ותכונות חדשות יוצאות כל הזמן."
"הודות ללוח המחוונים הפשוט של Hostinger, אנחנו יכולים לנהל את אתר הוורדפרס שלנו בעצמנו."
שאלות נפוצות של תוכנית השותפים
מי יכול להגיש מועמדות?
התוכנית פתוחה לאנשי מקצוע בתחום האינטרנט המספקים שירותים לאחרים - פרילנסרים, סוכנויות אינטרנט וסוכנויות שיווק כולם מוזמנים. אתם נמצאים בגישה מוקדמת, וכדי לקבל אישור עליכם לעמוד בכל הדרישות הבאות:
- לארח 10+ אתרים ב-Hostinger
- להיות בעל אתר אינטרנט מקצועי וקיים עם מידע ברור על השירותים שלכם
- להשתמש בכתובת דוא"ל עבודה התואמת את דומיין החברה שלכם (Gmail, Yahoo וספקים גנריים אחרים אינם מתקבלים)
- להיות בעל שם חברה שניתן לאמת באמצעות נוכחות בסיסית באינטרנט
- לשלוח תיאור חברה אותנטי, שלא הועתק ממקום אחר
- ללא היסטוריה של השעיות עקב שימוש לרעה ב-Hostinger
- לפעול בשוק ש-Hostinger לא החריג במפורש
איך אני מצטרף?
כדי להגיש מועמדות, עליך לגשת ל-hPanel ← Agency Hub ← Partner Program. הבקשות נבדקות לפני אישורן.
במה זה שונה מתוכנית ההפניות?
תוכנית השותפים היא מערכת יחסים עמוקה וארוכת טווח. אתם מקבלים פרופיל ציבורי, לידים נכנסים והטבות שגדלות ככל שאתם מביאים יותר לקוחות להוסטינגר.
אילו הטבות מקבלים השותפים?
- יכולת להופיע במדריך הסוכנויות
- עמלות חוזרות על מכירות צולבות וחידושים, לא רק על רכישה ראשונה
- לידים נכנסים המועברים ללוח המחוונים של Agency Hub שלך
- דף נחיתה להפניות ממותג משותף וקופוני הפניה
- הצעות הפניה בלעדיות ללקוחות שאתה מביא
- 20% הנחה על אירוח סוכנות על רכישות חדשות
- תג שותף לאתר שלך
- תמיכה טכנית בעדיפות
האם Hostinger מעורבת בעבודה שאני עושה עבור לקוח?
לא. תמחור, היקף ואספקה הם בינך לבין הלקוח.
איך אני עוקב אחר לקוחות שהופנו ועמלות?
שותפים שאושרו מקבלים לוח בקרה ייעודי להפניות ב-hPanel (Agency Hub ← Referrals ← My Profits ← Customers). הוא מציג את כל הלקוחות שהופנו, עם פרטי עמלות - לקוחות מוסמכים, לקוחות שאושרו, מוצרים שהופנו והיסטוריית אירועים מלאה - הזמינים על ידי לחיצה על כל לקוח.
האם יש דרישת פעילות מינימלית כדי להישאר בן/בת זוג?
כן. כדי לשמור על סטטוס השותף שלך, עליך להפנות לפחות 100 דולר מהכנסות דרך תוכנית ההפניות ל-Hostinger. ירידה מתחת לסף זה מעמידה את חשבונך בסיכון להסרה מהתוכנית.
האם אני יכול לעזוב את התוכנית?
כן, בכל עת, דרך Agency Hub ב-hPanel. פרופיל הספרייה שלך יוסר והלידים הנכנסים ייפסקו.