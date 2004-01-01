WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
WhatsApp CRM on työkalu, jonka avulla voit hallita asiakassuhteita suoraan WhatsAppin kautta. Sen sijaan, että menettäisit keskustelujen seuraamisen, voit järjestää yhteystiedot, seurata liidejä myyntiputkessa ja tehdä kauppoja – kaikki yhdessä paikassa. Toisin kuin perinteiset CRM-järjestelmät, se tavoittaa asiakkaasi siellä, missä he jo ovat: WhatsAppissa.
Mitä voin tehdä WhatsApp CRM:lläni?
WhatsApp CRM:n avulla voit järjestää ja hallita yhteystietojasi, seurata liidejä visuaalisen myyntiputken kautta, automatisoida viestejä ja hyväksyä maksuja – kaikki yhdistettynä WhatsAppiisi. Voit myös mukauttaa sitä vastaamaan yrityksesi erityistarpeita tekoälyn avulla ilman koodaustaitoja.
Tarvitsenko koodaustaitoja rakentaakseni WhatsApp CRM:n tekoälyn avulla?
Ei koodaustaitoja tarvita. Hostinger Horizonsin vibe-koodausalustan avulla voit luoda oman WhatsApp CRM:n yksinkertaisesti keskustelemalla tekoälyn kanssa tai aloittaa valmiista mallista ja mukauttaa sitä omalla kielelläsi – tekoäly hoitaa koodin, suunnittelun ja sisällön puolestasi.
Miten luon WhatsApp CRM:n Hostinger Horizonsin avulla?
Hostinger Horizonsin avulla WhatsApp CRM -sovelluksen luominen on helppoa. Näin voit tehdä sen muutamassa vaiheessa:
- Käytä tekoälysovellusten rakennustyökaluamme tai jotakin valmiista malleistamme aloittaaksesi rakentamisen ilmaiseksi.
- Mukauta kaikkea yrityksesi tarpeisiin keskustelemalla tekoälyn kanssa – tätä kutsutaan vibe-koodaukseksi: ei teknisiä taitoja, vain ideasi selkokielellä.
- Valitse paketti avataksesi lisää kehotteita ja julkaistaksesi CRM:si yhdellä napsautuksella.
- Yhdistä WhatsApp CRM:ääsi Twilio-integraatiolla.
Voit myös seurata oppaatamme myynnin CRM:n luomisesta tai selata video-opetusohjelmiamme.
Kuinka kauan WhatsApp CRM:n perustaminen kestää?
Se riippuu siitä, kuinka paljon haluat mukauttaa. Pääset alkuun muutamassa minuutissa valmiilla mallilla, mutta jos haluat räätälöidä jokaisen yksityiskohdan yrityksesi tarpeisiin, se voi kestää kauemmin. Joka tapauksessa Hostinger Horizons tekee prosessista mahdollisimman nopean ja intuitiivisen – keskustele vain tekoälyn kanssa, niin se hoitaa raskaan työn.
Voinko mukauttaa CRM:ää yritykseni erityistarpeisiin?
Kyllä – Hostinger Horizonsin avulla voit mukauttaa kaiken. Kuvaile vain tarpeitasi omin sanoin, ja tekoäly säätää suunnittelun, sisällön ja toiminnallisuuden puolestasi. Tarvitsetpa sitten tietyn myyntiputken, mukautettuja yhteystietokenttiä tai ainutlaatuisen asettelun, voit jatkaa sen hienosäätöä keskustelujen avulla, kunnes se sopii täydellisesti yrityksellesi.
Onko Hostinger Horizonsin käyttö ilmaista?
Hostinger Horizons ei ole ilmainen, mutta voit kokeilla sitä ennen kuin sitoudut tilaukseen. Tutustu yksityiskohtaiseen oppaaseemme siitä, miten pääset alkuun ja saat siitä kaiken irti.