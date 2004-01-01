Luo omat mukautetut tekoälytyökalusi – ilman asennusta, vaivattomasti

Horizonsiin jo sisäänrakennetun tekoälyn avulla voit luoda omia tekoälytyökaluja – käytettäväksi, myytäväksi tai jaettavaksi.
Hauskoista sivuprojekteista hyödyllisiin työkaluihin

Rakenna työkaluja itsellesi, säästä tilausmaksuissa tai luo jotain, mitä käyttäjäsi rakastavat – ja mistä he maksavat. Tässä on vain muutama idea alkuun.
Tekstityökalut

Rakenna sovelluksia, jotka lukevat, kirjoittavat ja vastaavat. Chatboteista, jotka käsittelevät asiakaskysymyksiä ympäri vuorokauden, avustajiin, jotka auttavat käyttäjiä laatimaan saatekirjeitä, suunnittelemaan matkoja tai löytämään täydellisen reseptin.

Kuvatyökalut

Luo sovelluksia, jotka muuntavat ja luovat visuaalista sisältöä. Anna käyttäjien muuttaa valokuvia kuvituksiksi, suunnitella mukautettuja avatareja, visualisoida huoneiden muodonmuutoksia tai tuottaa tuotemalleja – suunnittelutaitoja ei tarvita.

Apuohjelmat

Rakenna älykkäitä työkaluja, jotka säästävät käyttäjiesi aikaa. Ajattele tekoälyllä toimivia liidilomakkeita, ansioluetteloiden tarkistajia, budjettineuvojia tai treeniohjelmien suunnittelijoita – käytännöllisiä sovelluksia, jotka tuottavat todellista arvoa, joka kerta.

Hauskat & viraalit työkalut

Rakenna työkaluja, joita ihmiset eivät malta olla jakamatta. Persoonallisuustestit, tekoäly-tarot-lukijat, julkkisten kaksoisolentojen etsijät, iltasatugeneraattorit – hauskoja käyttää, vielä hauskempia jakaa.

Kaikki, mitä tarvitset tekoälyllä toimivien työkalujen rakentamiseen

Tekoäly, joka on jo olemassa

Ei kolmannen osapuolen tiliä tai erillistä laskutusta – Tekoäly on sisäänrakennettu Horizoneihin – avaa vain projektisi ja käytä sitä.

Rakenna keskustelemalla, ei koodaamalla

Kuvaile omin sanoin, mitä haluat, ja Horizons rakentaa sen puolestasi. Ei koodia, ei teknistä asennusta – vain ideasi ja keskustelu.

Ideasi asettaa rajat, ei teknologia

Chatbotit, henkilökohtaiset tekoälyavustajat, kuvageneraattorit, kirjoitustyökalut, suositusjärjestelmät – mitä tahansa voit kuvitella, Horizonsilla on tekoäly sen käyttövoimaksi.

Rakenna se kerran, ansaitse siitä

Jaa projektisi mallipohjana ja ansaitse 20 % provisio joka kerta, kun joku käyttää sitä oman sovelluksensa aloittamiseen ja ostaa ensimmäisen Horizons-tilauksensa.

Näin se toimii

01

Avaa Horizons-projektisi

Kirjaudu Horizoniin ja aloita uusi projekti – tai valitse jokin tekoälyvalmiista malleistamme saadaksesi etumatkaa.
02

Luo, säädä ja testaa

Kuvaile, mitä haluat sovelluksesi tekevän, muokkaa sitä, kunnes se on täsmälleen oikein, ja testaa sitä livenä – kaikki tämä poistumatta Horizonsista.
03

Julkaise ja jaa

Kun olet valmis, julkaise. Tekoälyllä toimiva työkalusi on käytössä ja valmiina käyttäjille – voit seurata krediittien käyttöä milloin tahansa hallintapaneelista.

Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Mitä käyttäjät sanovat Hostinger Horizonsista

mark diantonio
@markdiantonio

Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja työkalut, kuten Hostinger Horizons, tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.

Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
@EHillPapercraft

On todella helppoa rakentaa, mitä haluat verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS-AI:n avulla! Todella mahtavaa – kokeile itse!

Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
@nice_gamin60974

Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin kanssa! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille muille, jotka tunnen.

RameshR
@rezmeram

Mietin, miten Hostinger keksi Horizonsin... On uskomatonta, kuinka nopeasti kuka tahansa voi sen avulla ottaa käyttöön sekä front end- että back end -järjestelmän.

Zera
@TheZoyaThinking

Tämä projekti oli odottanut tehtävälistallani ties kuinka kauan, KUNNES kehititte Horizons-AI:n. En tiedä mitään verkkosovellusten koodaamisesta – täysi 0. Unelmaprojektini samassa tilanteessa olevien auttamiseksi on JULKAISTU. Jippii!

Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa verkkosovelluksia syöttämällä vain kehotteen Hostinger Horizonsissa. Todella siistiä!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Mukautettujen AI-työkalujen luomisen UKK

Tässä on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin, joita saamme koskien tekoälypohjaisten työkalujen rakentamista Horizonsin avulla.

Miten voin rakentaa omat tekoälytyökaluni?

Avaa vain Horizons-projektisi ja aloita keskustelu – kuvaile, mitä haluat rakentaa selkeällä kielellä, ja Horizons AI herättää sen eloon. Saumaton generatiivinen tekoälyintegraatio on jo sisäänrakennettu projektiisi, joten et tarvitse kolmannen osapuolen tilejä, mallin valintaa tai erillistä laskutusta. Voit pyytää mukauttamaan mitä tahansa ja muokata tekstiä tai päivittää kuvia manuaalisesti milloin tahansa ilman krediittien kuluttamista. Kun olet valmis, paina julkaise – hosting ja domain sisältyvät jo pakettiisi.

Lue lisää Horizonsin integroidun tekoälyn yleiskatsauksesta.

Kuka voi käyttää Horizonsia luodakseen mukautettuja tekoälytyökaluja?

Horizonsin tekoälyominaisuudet on rakennettu kaikille, joilla on idea – koodauskokemusta ei tarvita. Olitpa sitten pienyrittäjä, joka haluaa rakentaa mukautettuja tekoälytyökaluja kolmannen osapuolen ratkaisujen maksamisen sijaan, sisällöntuottaja, joka haluaa kaupallistaa yleisönsä tekoälypohjaisella sovelluksella, tai asiantuntija – kuten kunto-ohjaaja tai ravitsemusterapeutti – joka haluaa paketoida tietonsa työkaluksi, jonka voi myydä asiakkaille, Horizons tekee sen mahdolliseksi.

Jos osaat kuvata, mitä haluat rakentaa, voit rakentaa sen. Ja jos etsit inspiraatiota tai haluat vain päästä alkuun, selaa valmiita mallejamme löytääksesi ideasi mukaisen.

Minkälaisia AI-ominaisuuksia voin lisätä sovellukseeni?

Horizons tukee tekstin luomista ja analysointia, sekä kuvien luomista ja analysointia (PNG, WebP, JPEG). Voit käyttää näitä luodaksesi omia tekoälypohjaisia chatbotteja, henkilökohtaisia tekoälyavustajia, kirjoitustyökaluja, kuvamuuntimia, suositusjärjestelmiä ja paljon muuta.

Onko Horizonsin käyttö ilmaista?

Voit aloittaa Horizonsin käytön ilmaiseksi. Tilaukseesi sisältyy tekoälykrediittejä, jotta voit aloittaa rakentamisen ja kokeilun heti. Kun olet käyttänyt ilmaiset krediittisi, voit ladata lisää milloin tahansa jatkaaksesi rakentamista ja käyttääksesi tekoälyominaisuuksia julkaistussa sovelluksessasi tai verkkosivustollasi. Ei yllätyskuluja, ei piilomaksuja – hallitset aina kulutustasi.

Kuinka AI-krediitit toimivat?

Tekoälyhyvitykset mahdollistavat kaksi asiaa: verkkosivustosi tai sovelluksen rakentamisen (1 viesti = 1 hyvitys) ja julkaistun verkkoprojektisi sisällä olevat tekoälyominaisuudet. Tekoälyominaisuuksien käyttöön verkkosivustollasi tai verkkosovelluksessasi käytämme murto-osahyvityksiä – mikä tarkoittaa, että hyvityksesi riittävät pidemmälle vain, kun käyttäjäsi ovat vuorovaikutuksessa tekoälytyökalusi kanssa.

Voinko nähdä, kuinka monta tekoälyhyvitystä sovellukseni on käyttänyt?

Kyllä. AI-krediittien käyttöraporttisi näyttää erittelyn rakentamiseen ja muokkaamiseen käytetyistä krediiteistä sekä sovelluksesi tekoälyominaisuuksien kuluttamista krediiteistä – joten tiedät aina tarkalleen, mihin krediittisi kuluvat.

Tarvitsenko koodaustaitoja Horizons AI-työkalurakentajan käyttämiseen?

Ei lainkaan. Horizons on suunniteltu kaikille – ei-teknisistä tekijöistä kokeneisiin kehittäjiin. Jos osaat kuvailla, mitä haluat rakentaa, Horizons voi auttaa sinua rakentamaan sen.

Voinko aloittaa tekoälytyökalujen rakentamisen, jos minulla on jo aiemmin ostettu suunnitelma?

Kyllä – jos olet aiemmin rakentanut projektin AI App Builderilla tai koodannut verkkosivuston Horizonsilla, integroitu tekoälyominaisuus sisältyy jo suunnitelmaasi ilman lisäkustannuksia. Avaa vain olemassa oleva projekti tai aloita uusi, lisää tekoälyhyvityksiäsi, ja olet valmis aloittamaan.

