Whatsapp automation hosting

Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger

Dominio gratis durante 1 año
Email profesional gratis durante 1 año
SSL gestionados gratis
Desde  3,79  € /mes
Garantía de reembolso de 30 días
whatsapp automation hosting

Simple monthly pricing, no hidden fees

Deploy the apps and automations you build for WhatsApp on reliable infrastructure, with the confidence to launch knowing every plan includes a 30-day money-back guarantee.
Más vendido
-80%
Business
Más herramientas y potencia para crecer
18,99  €
3,79  € /mes

+2 mes(es) gratis

Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
5 apps web Node.js administradas
Hasta 50 sitios web
5 créditos de vibe coding
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
5 buzones por sitio gratis durante 1 año

Beneficios de Business

Crea con Node.js, PHP/HTML, WordPress, el Creador de páginas web y Horizons
Dominio gratis durante 1 año
Certificados SSL administrados
GRATIS
CDN interna global
GRATIS
Integración de GitHub con implementaciones automáticas
Implementaciones basadas en IDE
NUEVO
Copias de seguridad diarias y bajo demanda
Firewall de aplicaciones web
Gestión del tráfico mediante bots de IA
Ancho de banda ilimitado
Base de datos MySQL administrada
-69%
Cloud Startup
20 veces más potencia para tus sitios web con hosting cloud
25,99  €
7,99  € /mes

+2 mes(es) gratis

Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
10 apps web Node.js administradas
NUEVO
Hasta 100 sitios web
5 créditos de vibe coding
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB del almacenamiento NVMe más rápido del mundo
10 buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
Rendimiento de base de datos y límites de conexión superiores
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Business
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18,99  €
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Hasta 50 sitios web
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Beneficios de Business

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10 buzones por sitio gratis durante 1 año

El plan Business y además:

Asistencia prioritaria las 24 horas
Obtén más control y estabilidad con una IP dedicada
Gestiona picos de tráfico con un aumento de potencia durante una semana o un mes
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El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables. El precio total del plan que debes pagar por adelantado incluye la tarifa mensual multiplicada por el número de meses de tu plan más los impuestos aplicables.

Built for WhatsApp automation workflows

Deploy your WhatsApp app or bot on Node.js hosting without fighting server setup. Push your code and get a straightforward path from development to production, so webhooks, message handling, and API integrations are ready to run. Your project stays on managed infrastructure built for reliability, with the room to handle traffic as usage grows. That gives you fewer deployment tasks to manage and more time to focus on the logic behind your WhatsApp workflow.
whatsapp automation hosting

Sube tu código, nosotros nos encargamos del resto

1. Conecta tu proyecto

1. Conecta tu proyecto

Conéctate a GitHub, sube un archivo ZIP o despliega desde el asistente de código de IA. Tu marco se detecta automáticamente, los comandos de creación se gestionan y todo está listo para publicar.

2. Implementa al instante

2. Implementa al instante

Publica tu app web Node.js en segundos. Servidores, seguridad y escalabilidad, todo resuelto.

3. Gestiona y escala

3. Gestiona y escala

Mantén el control y crece con confianza. Supervisa el rendimiento, mapea dominios y vuelve a desplegar automáticamente.

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Implementación local, alcance global

Elige un servidor o CDN cercano a tu público para optimizar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos y CDN alrededor del mundo, en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia.

Implementación local, alcance global

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.

What is WhatsApp automation hosting, and why do I need it?

WhatsApp automation hosting is Node.js hosting for the app that runs your WhatsApp workflows, bots, or webhook handlers in production. It matters because your automation needs a stable process, a public endpoint, and predictable uptime to keep handling messages and events.

How is WhatsApp automation hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, firewall, and updates yourself. With our Node.js hosting, that infrastructure is managed for you, so you can deploy the WhatsApp automation app instead of administering the server.

Can I deploy a WhatsApp automation app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. Updates work the same way as with public repositories.

Are there traffic limits or overage fees for WhatsApp automation hosting?

Yes, plans include fixed resource limits for CPU, memory, and storage, and if your app grows beyond them you need to upgrade. We do not charge hidden overage fees for normal traffic spikes, but sustained higher usage can require a larger plan.

How do I migrate a WhatsApp automation app from another host or from local development?

Push the app to a GitHub repo, connect it to Hostinger, and deploy the branch you want. If you already run it elsewhere, move your environment variables and webhook URLs, then point WhatsApp to the new endpoint.

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