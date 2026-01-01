Programa de socios de Hostinger

Aumenta los ingresos y la reputación de tu agencia.

Aparece en el directorio de agencias de Hostinger.
Gana comisiones recurrentes por las renovaciones de tus clientes.
Genera confianza con la insignia de Socio de Hostinger.
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Beneficios para socios que ayudan a que su agencia crezca

Gana más

Gana comisiones recurrentes

Convierte cada recomendación en ingresos recurrentes. Gana un 20 % por cada nueva recomendación y un 10 % por cada renovación, venta cruzada o actualización de clientes.

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Aumentar el número de clientes

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Promociona tu agencia en el Directorio de Agencias de Hostinger y ayuda a los clientes potenciales a descubrir tus servicios.

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Ofertas exclusivas por recomendación

Obtén cupones de recomendación exclusivos para compartir con los clientes que traigas a Hostinger.

Comercialización conjunta con Hostinger

Obtén una página de destino de referencias con marca compartida para compartir con clientes potenciales y ayudar a impulsar las conversiones.

20% de descuento en alojamiento para agencias

Pague menos por el alojamiento web para agencias con un descuento exclusivo del 20% para socios.
Cómo funciona

Comience en tres pasos

01

Solicita en un minuto

Inicia sesión en tu cuenta de Hostinger, ve a Agency Hub y completa los pasos de registro del Programa de Socios.
02

Obtén la aprobación

Nuestro equipo de socios revisa su solicitud y le ayuda a incorporarse rápidamente, normalmente en un plazo de dos días hábiles.
03

Crecer y ganar

Empieza a ganar comisiones recurrentes, consigue tu insignia de Socio de Hostinger y solicita aparecer en el Directorio de Agencias.
Generar confianza

Demuéstrales a tus clientes que eres un socio de confianza de Hostinger.

Obtén la verificación oficial de Hostinger.
Muestra la insignia en tu sitio web.
Genera mayor confianza en tu agencia entre los clientes potenciales.
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No te fíes solo de nuestra palabra.

Descubre lo que dicen los clientes de todo el mundo sobre su experiencia con Hostinger.

“Consideramos a Hostinger como el referente para nuestros ingenieros a la hora de brindar soporte.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofundadores de Nohma

“Podía gestionar el alojamiento web, el nombre de dominio y el certificado SSL en un solo lugar, lo cual fue realmente muy práctico.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Herrero

“Hostinger es el mejor proveedor de alojamiento web que he usado. El soporte es increíble y los precios son inmejorables.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Experto en marketing

“He estado recomendando a mis clientes que migren a Hostinger. Todo es fácil y constantemente se lanzan nuevas funciones.”

Anna Franques

Anna Franques

Diseñador y desarrollador digital

“Gracias al sencillo panel de control de Hostinger, podemos gestionar nuestra página web de WordPress nosotros mismos.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Dueño de negocio

“Consideramos a Hostinger como el referente para nuestros ingenieros a la hora de brindar soporte.”

Charlie Low & Dale Comley

Charlie Low & Dale Comley

Cofundadores de Nohma

“Podía gestionar el alojamiento web, el nombre de dominio y el certificado SSL en un solo lugar, lo cual fue realmente muy práctico.”

Owen Phillips

Owen Phillips

Herrero

“Hostinger es el mejor proveedor de alojamiento web que he usado. El soporte es increíble y los precios son inmejorables.”

Jordi Robert

Jordi Robert

Experto en marketing

“He estado recomendando a mis clientes que migren a Hostinger. Todo es fácil y constantemente se lanzan nuevas funciones.”

Anna Franques

Anna Franques

Diseñador y desarrollador digital

“Gracias al sencillo panel de control de Hostinger, podemos gestionar nuestra página web de WordPress nosotros mismos.”

Elise Hernaez

Elise Hernaez

Dueño de negocio

Preguntas frecuentes del programa de socios

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el Programa de Socios de Hostinger.

El programa está abierto a profesionales web que prestan servicios a terceros: autónomos, agencias web y agencias de marketing son bienvenidos. Estás en Acceso Anticipado y, para ser aprobado, debes cumplir con todos los siguientes requisitos:

  • Alojar más de 10 sitios web en Hostinger
  • Tener un sitio web profesional y existente con información clara sobre tus servicios
  • Usar un correo electrónico de trabajo que coincida con el dominio de tu empresa (Gmail, Yahoo y otros proveedores genéricos no son aceptados)
  • Tener un nombre de empresa que sea verificable a través de una presencia web básica
  • Enviar una descripción auténtica de la empresa, no copiada de otro lugar
  • No tener antecedentes de suspensión por abuso en Hostinger
  • Operar en un mercado que Hostinger no haya excluido explícitamente

Para presentar su solicitud, debe ir a hPanel → Centro de agencias → Programa de socios. Las solicitudes se revisan antes de su aprobación.

El Programa de Socios es una relación más profunda y a largo plazo. Obtendrás un perfil público, clientes potenciales entrantes y beneficios que aumentan a medida que atraes más clientes a Hostinger.

  • Posibilidad de aparecer en el Directorio de Agencias
  • Comisiones recurrentes por ventas cruzadas y renovaciones, no solo por la primera compra
  • Clientes potenciales entrantes entregados a su panel de control de Agency Hub
  • Página de destino de referencias con marca compartida y cupones de referencia
  • Ofertas de referencia exclusivas para los clientes que usted consiga
  • 20 % de descuento en el alojamiento de la agencia en nuevas compras
  • Una insignia de socio para su propio sitio web
  • Soporte técnico prioritario

No. El precio, el alcance y la entrega son un asunto entre usted y el cliente.

Los socios aprobados obtienen un panel de referencias exclusivo en hPanel (Agency Hub → Referrals → My gains → Clients). En él se muestran todos los clientes referidos, con detalles de las comisiones (calificados, aprobados, productos referidos e historial completo de eventos), disponibles al hacer clic en cada cliente.

Sí. Para mantener tu estatus de socio, debes generar al menos 100 $ en ingresos a través del Programa de Referidos de Hostinger. Si no alcanzas este umbral, tu cuenta corre el riesgo de ser eliminada del programa.

Sí, en cualquier momento, a través de Agency Hub en hPanel. Su perfil de directorio se eliminará y dejarán de llegar clientes potenciales.

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Únete al Programa de Socios de Hostinger y descubre nuevas formas de atraer clientes, obtener comisiones recurrentes y generar credibilidad.

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