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Beneficios para socios que ayudan a que su agencia crezca
Gana comisiones recurrentes
Convierte cada recomendación en ingresos recurrentes. Gana un 20 % por cada nueva recomendación y un 10 % por cada renovación, venta cruzada o actualización de clientes.
Aparece en el directorio de agencias.
Promociona tu agencia en el Directorio de Agencias de Hostinger y ayuda a los clientes potenciales a descubrir tus servicios.
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“Consideramos a Hostinger como el referente para nuestros ingenieros a la hora de brindar soporte.”
“Podía gestionar el alojamiento web, el nombre de dominio y el certificado SSL en un solo lugar, lo cual fue realmente muy práctico.”
“Hostinger es el mejor proveedor de alojamiento web que he usado. El soporte es increíble y los precios son inmejorables.”
“He estado recomendando a mis clientes que migren a Hostinger. Todo es fácil y constantemente se lanzan nuevas funciones.”
“Gracias al sencillo panel de control de Hostinger, podemos gestionar nuestra página web de WordPress nosotros mismos.”
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Preguntas frecuentes del programa de socios
¿Quiénes pueden presentar su solicitud?
El programa está abierto a profesionales web que prestan servicios a terceros: autónomos, agencias web y agencias de marketing son bienvenidos. Estás en Acceso Anticipado y, para ser aprobado, debes cumplir con todos los siguientes requisitos:
- Alojar más de 10 sitios web en Hostinger
- Tener un sitio web profesional y existente con información clara sobre tus servicios
- Usar un correo electrónico de trabajo que coincida con el dominio de tu empresa (Gmail, Yahoo y otros proveedores genéricos no son aceptados)
- Tener un nombre de empresa que sea verificable a través de una presencia web básica
- Enviar una descripción auténtica de la empresa, no copiada de otro lugar
- No tener antecedentes de suspensión por abuso en Hostinger
- Operar en un mercado que Hostinger no haya excluido explícitamente
¿Cómo puedo unirme?
Para presentar su solicitud, debe ir a hPanel → Centro de agencias → Programa de socios. Las solicitudes se revisan antes de su aprobación.
¿En qué se diferencia esto del Programa de Referidos?
El Programa de Socios es una relación más profunda y a largo plazo. Obtendrás un perfil público, clientes potenciales entrantes y beneficios que aumentan a medida que atraes más clientes a Hostinger.
¿Qué beneficios obtienen los socios?
- Posibilidad de aparecer en el Directorio de Agencias
- Comisiones recurrentes por ventas cruzadas y renovaciones, no solo por la primera compra
- Clientes potenciales entrantes entregados a su panel de control de Agency Hub
- Página de destino de referencias con marca compartida y cupones de referencia
- Ofertas de referencia exclusivas para los clientes que usted consiga
- 20 % de descuento en el alojamiento de la agencia en nuevas compras
- Una insignia de socio para su propio sitio web
- Soporte técnico prioritario
¿Está Hostinger involucrado en el trabajo que realizo para un cliente?
No. El precio, el alcance y la entrega son un asunto entre usted y el cliente.
¿Cómo puedo hacer un seguimiento de los clientes referidos y las comisiones?
Los socios aprobados obtienen un panel de referencias exclusivo en hPanel (Agency Hub → Referrals → My gains → Clients). En él se muestran todos los clientes referidos, con detalles de las comisiones (calificados, aprobados, productos referidos e historial completo de eventos), disponibles al hacer clic en cada cliente.
¿Existe algún requisito de actividad mínima para seguir siendo socio?
¿Puedo abandonar el programa?
Sí, en cualquier momento, a través de Agency Hub en hPanel. Su perfil de directorio se eliminará y dejarán de llegar clientes potenciales.