cPanel on platvorm, mida parimad veebimajutuse pakkujad laialdaselt tunnustavad ja pakuvad. See muudab mõned väga keerukad tehnilised ja arendusega seotud probleemid lihtsamaks, on intuitiivne, kasutajasõbralik ja hõlpsalt kasutatav.

Platvormi disainimisel on peetud silmas lõppkasutajat, kasutades mugavat graafilist kasutajaliidest. Seetõttu on see käepärane igasuguste kogemuste ja oskustasemetega kasutajatele.