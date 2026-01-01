Con un VPS, obtienes acceso root completo y control total sobre el servidor, pero eso también significa que eres responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. OpenClaw con un solo clic elimina toda esa complejidad. Nosotros nos encargamos de la infraestructura, mantenemos tu instancia en la última versión estable y añadimos capas adicionales de seguridad, para que puedas concentrarte por completo en usar tu asistente de IA, no en administrar un servidor. Si eres un desarrollador que busca una personalización completa, nuestros planes VPS OpenClaw son una mejor opción.