Despliega Topola Genealogy Viewer con un solo clic.
Visor interactivo de GEDCOM que genera gráficos de reloj de arena de ascendencia directamente desde sus archivos de árbol genealógico.
Elige un plan VPS para Topola Genealogy Viewer
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer es una aplicación web de código abierto que convierte las exportaciones GEDCOM estándar de cualquier programa de genealogía en gráficos interactivos y navegables de árboles genealógicos. Permite visualizar el árbol en forma de reloj de arena y de todos los parientes, permite a los investigadores hacer clic en cualquier persona para reenfocar el árbol y es compatible con la impresión o exportación a PDF, PNG y SVG para compartir sin conexión.
Alojar Topola en su propio VPS mantiene los datos de ascendencia sensibles —nombres, fechas de nacimiento, parientes vivos— completamente en la infraestructura que usted controla. El visor procesa los archivos GEDCOM del lado del cliente en el navegador, y una implementación privada elimina cualquier dependencia de alojamiento de terceros para sociedades genealógicas, archivos o historiadores familiares que atienden a parientes a través de la web.
Funciones clave de Topola Genealogy Viewer
Soporte del estándar GEDCOM
Carga archivos GEDCOM estándar exportados desde Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker y cualquier otra herramienta de genealogía — no se requiere conversión.
Gráfico interactivo de reloj de arena
Haz clic en cualquier persona para reenfocar el árbol y explorar ancestros y descendientes en una única vista fluida con animaciones de transición suaves.
Privacidad del lado del cliente
Los archivos GEDCOM se analizan completamente en el navegador, por lo que los datos de ascendencia nunca tocan una base de datos del lado del servidor o un servicio externo.
Exportar e imprimir
Exporte árboles a PDF, PNG o SVG e imprima el árbol genealógico completo para carpetas de archivo, reuniones o para compartir investigaciones.
Compartir mediante URL
Generar enlaces permanentes que cargan un GEDCOM directamente desde una URL web, ideal para incrustar árboles genealógicos en sitios personales o wikis.
Gramps y WikiTree listos
Se integra con Gramps a través del complemento Interactive Family Tree y navega por los perfiles de WikiTree de forma nativa a través de su vista de árbol dinámica.
¿Por qué ejecutar Topola Genealogy Viewer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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