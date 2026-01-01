Hasta un 70% de descuento en Tiny Tiny RSS

Despliega Tiny Tiny RSS con instalación de un solo clic.

Agregador de noticias RSS y Atom multiusuario y autoalojado para leer y organizar feeds desde cualquier navegador.

Lanza tu aplicación al instante
Copias de seguridad automáticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Tiny Tiny RSS con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Tiny Tiny RSS

-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-59%
KVM 2
COP70.900
COP28.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y más

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Tiny Tiny RSS

Tiny Tiny RSS es un agregador de feeds RSS y Atom autoalojado y de código abierto que te permite seguir sitios web, blogs y fuentes de noticias desde una única interfaz web privada. Recupera actualizaciones continuamente en segundo plano para que tus feeds estén siempre al día, y proporciona una interfaz flexible con atajos de teclado, búsqueda de texto completo, etiquetas, filtros e importación/exportación OPML.

Se admiten múltiples cuentas de usuario, cada una con suscripciones de feeds y preferencias independientes. Una API integrada permite que clientes móviles como FeedMe y Fluent Reader se conecten y sincronicen el progreso de lectura. El autoalojamiento en tu VPS mantiene tu historial de lectura y tus suscripciones privados; ningún servicio de terceros ve lo que lees.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Tiny Tiny RSS

Obtención continua de fuentes

Obtiene actualizaciones de todas las fuentes suscritas en segundo plano para que los artículos estén listos para leer en el momento en que abras la aplicación.

Soporte multiusuario

Cree múltiples cuentas independientes, cada una con sus propias suscripciones a feeds, etiquetas, filtros y preferencias de lectura.

API de Cliente Móvil

La API integrada permite que clientes móviles populares como FeedMe, Fluent Reader y Reeder se conecten y sincronicen tu progreso de lectura en todos tus dispositivos.

Filtros y Etiquetas

Etiqueta automáticamente, marca con estrella u oculta artículos según las reglas que definas — mantén tu lista de lectura enfocada en lo que importa.

Importación y Exportación de OPML

Importa tus suscripciones existentes desde cualquier otro lector RSS vía OPML y expórtalas con la misma facilidad cuando necesites migrar.

¿Por qué ejecutar Tiny Tiny RSS en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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