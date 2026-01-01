Despliega Tiny Tiny RSS con instalación de un solo clic.
Agregador de noticias RSS y Atom multiusuario y autoalojado para leer y organizar feeds desde cualquier navegador.
Elige un plan VPS para Tiny Tiny RSS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS es un agregador de feeds RSS y Atom autoalojado y de código abierto que te permite seguir sitios web, blogs y fuentes de noticias desde una única interfaz web privada. Recupera actualizaciones continuamente en segundo plano para que tus feeds estén siempre al día, y proporciona una interfaz flexible con atajos de teclado, búsqueda de texto completo, etiquetas, filtros e importación/exportación OPML.
Se admiten múltiples cuentas de usuario, cada una con suscripciones de feeds y preferencias independientes. Una API integrada permite que clientes móviles como FeedMe y Fluent Reader se conecten y sincronicen el progreso de lectura. El autoalojamiento en tu VPS mantiene tu historial de lectura y tus suscripciones privados; ningún servicio de terceros ve lo que lees.
Funciones clave de Tiny Tiny RSS
Obtención continua de fuentes
Obtiene actualizaciones de todas las fuentes suscritas en segundo plano para que los artículos estén listos para leer en el momento en que abras la aplicación.
Soporte multiusuario
Cree múltiples cuentas independientes, cada una con sus propias suscripciones a feeds, etiquetas, filtros y preferencias de lectura.
API de Cliente Móvil
La API integrada permite que clientes móviles populares como FeedMe, Fluent Reader y Reeder se conecten y sincronicen tu progreso de lectura en todos tus dispositivos.
Filtros y Etiquetas
Etiqueta automáticamente, marca con estrella u oculta artículos según las reglas que definas — mantén tu lista de lectura enfocada en lo que importa.
Importación y Exportación de OPML
Importa tus suscripciones existentes desde cualquier otro lector RSS vía OPML y expórtalas con la misma facilidad cuando necesites migrar.
¿Por qué ejecutar Tiny Tiny RSS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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