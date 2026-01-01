Implementa Starbase 80 con una instalación de un solo clic.
Una página de inicio de servidor ligera y rápida para organizar enlaces a tus contenedores y servicios autoalojados.
Elige un plan VPS para Starbase 80
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Starbase 80
Starbase 80 es una página de inicio de servidor mínima y ultrarrápida para entornos Docker. Renderiza una página de inicio HTML completamente estática desde un archivo de configuración JSON simple, sin JavaScript en el navegador — las páginas cargan instantáneamente sin sobrecarga de framework. Personalice la apariencia con variables de entorno que controlan el título, el logotipo, los colores de fondo, el modo oscuro y el comportamiento de los enlaces.
A diferencia de los paneles de control con muchas integraciones, Starbase 80 no requiere tokens de API, acceso a la red a sus contenedores ni mantenimiento continuo — solo un archivo JSON con sus enlaces e íconos. Es compatible con íconos de Dashboard, íconos de Material Design e íconos de selfh.st de forma predeterminada, lo que facilita la creación de una página de inicio pulcra y con marca para cualquier configuración autoalojada.
Funciones clave de Starbase 80
Carga de páginas instantánea
Starbase 80 emite HTML estático puro sin JavaScript del lado del cliente, por lo que su página de inicio carga en milisegundos independientemente de la carga del servidor.
Configuración basada en JSON
Defina todos sus servicios, categorías, íconos y enlaces en un solo archivo config.json — sin base de datos, sin editor de interfaz de usuario, sin migraciones.
Soporte avanzado de iconos
Use los iconos de Dashboard, los iconos de Material Design o los iconos de selfh.st por nombre, o sirva sus propios archivos de imagen desde una carpeta montada por enlace.
Modo oscuro integrado
Modo oscuro automático sensible al sistema operativo con colores de fondo configurables para temas claros y oscuros usando valores de color de Tailwind o códigos hexadecimales.
Acceso nulo a contenedores
No se requiere socket de Docker y sin integraciones de API — Starbase 80 es un lanzador de enlaces puro sin acceso de lectura a sus contenedores en ejecución.
¿Por qué ejecutar Starbase 80 en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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