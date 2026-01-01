Implementa SENAITE LIMS con instalación de un solo clic.
Sistema de gestión de información de laboratorio de código abierto que cubre el flujo de trabajo analítico completo, desde la recepción de muestras hasta la publicación de informes.
Elige un plan VPS para SENAITE LIMS
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con SENAITE LIMS
SENAITE es un Sistema de Gestión de Información de Laboratorio de código abierto y gratuito, construido sobre el servidor de aplicaciones Plone y utilizado por laboratorios de diagnóstico, biobancos, centros de investigación y programas de salud pública en todo el mundo. Gestiona el ciclo de vida analítico completo, incluyendo el registro de muestras, la planificación de hojas de trabajo, la entrada de resultados, la verificación, la publicación y la generación de certificados.
Alojar SENAITE en un VPS mantiene los datos sensibles del laboratorio, las integraciones de instrumentos y los registros de pacientes bajo el control directo de la organización. No hay tarifas de licencia por puesto, no hay dependencia de proveedor y se tiene acceso completo al código fuente para auditorías, personalización y trabajos de cumplimiento normativo como la acreditación ISO/IEC 17025.
Funciones clave de SENAITE LIMS
Flujo de trabajo analítico
Gestionar muestras, hojas de trabajo, análisis, verificación y publicación a través de una máquina de estados configurable diseñada para operaciones de laboratorio.
Integración de instrumentos
Importe los resultados directamente de los instrumentos de laboratorio a través de interfaces integradas, eliminando errores de transcripción manual.
Trazabilidad de auditoría
Cada cambio en un registro electrónico crea una instantánea inmutable con el usuario, la dirección IP y la marca de tiempo capturados automáticamente.
ISO 17025 listo
Los controles de proceso, los permisos basados en roles y las firmas electrónicas apoyan a los laboratorios que buscan la acreditación ISO/IEC 17025.
API REST JSON
Conecte paneles de control externos, herramientas de BI y portales de pacientes a SENAITE a través de su API REST JSON integrada.
Complementos extensibles
Amplíe la funcionalidad con complementos oficiales para almacenamiento, gestión de pacientes, laboratorios de referencia e informes de impacto.
¿Por qué ejecutar SENAITE LIMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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