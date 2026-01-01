Implementa Screego con un solo clic.
Servidor de pantalla compartida autoalojado con un relé TURN incorporado para conexiones WebRTC confiables a través de cualquier firewall.
Elige un plan VPS para Screego
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Screego
Screego es un servidor de pantalla compartida de código abierto que permite a los equipos colaborar de forma remota sin enrutar contenido sensible de la pantalla a través de un SaaS de terceros. Utiliza WebRTC para la transmisión de baja latencia e incluye un servidor de retransmisión TURN para que las conexiones se realicen con éxito a través de cortafuegos corporativos restrictivos y NAT simétrico — eliminando la razón más común por la que la pantalla compartida falla en otras herramientas.
Implementar Screego en tu propio VPS te proporciona un punto final permanente para compartir pantalla bajo tu control total. Sin límites de capacidad de reuniones, sin costos de suscripción por anfitrión y sin acceso de terceros al contenido que se comparte. Los participantes se unen a través de cualquier navegador moderno sin necesidad de complementos ni descargas.
Funciones clave de Screego
Retransmisor TURN Integrado
Screego incluye un servidor TURN/STUN para que las conexiones WebRTC funcionen a través de firewalls corporativos y NAT simétrico sin requerir un servicio de retransmisión externo.
Registro sin plugins
Los participantes se unen a las salas a través de un enlace compartido en cualquier navegador moderno — no se requiere ninguna extensión, descarga de cliente o registro de cuenta.
Múltiples Salas Simultáneas
Ejecute cualquier número de sesiones independientes para compartir pantalla simultáneamente, cada una con su propio enlace de invitación y transmisión aislada.
Sin límites de capacidad
Aloje sesiones ilimitadas con participantes ilimitados — la capacidad está determinada por los recursos de su VPS, no por un nivel de precios.
Prometheus Métricas
Exponer un endpoint /metrics para el scraping de Prometheus para rastrear salas activas, conexiones TURN y el ancho de banda de retransmisión a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar Screego en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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