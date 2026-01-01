Scoold es una plataforma de Preguntas y Respuestas (P&R) y de intercambio de conocimientos de cÃ³digo abierto, inspirada en Stack Overflow, diseÃ±ada especÃ­ficamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de un solo JAR se combina con el backend de Para, que maneja la autenticaciÃ³n, bÃºsqueda y persistencia, y se envÃ­a incluido en esta implementaciÃ³n con un almacÃ©n H2 incrustado listo para usar en el primer arranque.

Autoalojar Scoold mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en su propio VPS en lugar de un servicio de P&R SaaS de terceros. No hay tarifas por usuario, ni bloqueo de proveedor en su base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 le permite ajustar las reglas de votaciÃ³n, insignias, espacios y proveedores de autenticaciÃ³n para que coincidan con la forma en que su equipo realmente trabaja.