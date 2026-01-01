Despliega Scoold con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de preguntas y respuestas autohospedada, estilo Stack Overflow, para equipos, aulas y para compartir conocimiento interno.
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Todo lo que puedes crear con Scoold
Scoold es una plataforma de Preguntas y Respuestas (P&R) y de intercambio de conocimientos de cÃ³digo abierto, inspirada en Stack Overflow, diseÃ±ada especÃficamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de un solo JAR se combina con el backend de Para, que maneja la autenticaciÃ³n, bÃºsqueda y persistencia, y se envÃa incluido en esta implementaciÃ³n con un almacÃ©n H2 incrustado listo para usar en el primer arranque.
Autoalojar Scoold mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en su propio VPS en lugar de un servicio de P&R SaaS de terceros. No hay tarifas por usuario, ni bloqueo de proveedor en su base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 le permite ajustar las reglas de votaciÃ³n, insignias, espacios y proveedores de autenticaciÃ³n para que coincidan con la forma en que su equipo realmente trabaja.
Funciones clave de Scoold
Flujo de trabajo de Stack Overflow
La votaciÃ³n, las respuestas aceptadas, la reputaciÃ³n, las insignias y las etiquetas les dan a los colaboradores el mismo flujo familiar de preguntas y respuestas que el Stack Overflow pÃºblico, sin curva de aprendizaje para los nuevos miembros del equipo.
Espacios para equipos
Agrupe preguntas y usuarios en Espacios aislados para que ingenierÃa, soporte y recursos humanos puedan compartir una Ãºnica instalaciÃ³n de Scoold sin que su contenido se mezcle entre sÃ.
Backend Para empaquetado
El servidor de aplicaciones Para se implementa junto con Scoold y se inicializa automÃ¡ticamente en el primer arranque, por lo que la autenticaciÃ³n, la bÃºsqueda y el almacenamiento funcionan de inmediato sin necesidad de una configuraciÃ³n separada.
Inicio de sesiÃ³n social y LDAP
Inicia sesiÃ³n con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, o correo electrÃ³nico y contraseÃ±a â€” elige los proveedores de identidad que tu organizaciÃ³n ya utiliza sin escribir cÃ³digo de autenticaciÃ³n personalizado.
Bloques de Markdown y cÃ³digo
El markdown estilo GitHub, con bloques de cÃ³digo resaltados sintÃ¡cticamente, tablas, listas de tareas y emojis, hace que Scoold sea una opciÃ³n natural para los equipos de ingenierÃa que documentan problemas y soluciones tÃ©cnicas.
API REST y webhooks
Una interfaz REST OpenAPI 3.0 y webhooks firmados le permiten programar informes, importar contenido heredado de preguntas y respuestas, y conectar Scoold a chats, Zapier o su propia automatizaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Scoold en Hostinger?
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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