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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con Scoold

Scoold es una plataforma de Preguntas y Respuestas (P&R) y de intercambio de conocimientos de cÃ³digo abierto, inspirada en Stack Overflow, diseÃ±ada especÃ­ficamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de un solo JAR se combina con el backend de Para, que maneja la autenticaciÃ³n, bÃºsqueda y persistencia, y se envÃ­a incluido en esta implementaciÃ³n con un almacÃ©n H2 incrustado listo para usar en el primer arranque.

Autoalojar Scoold mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en su propio VPS en lugar de un servicio de P&R SaaS de terceros. No hay tarifas por usuario, ni bloqueo de proveedor en su base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 le permite ajustar las reglas de votaciÃ³n, insignias, espacios y proveedores de autenticaciÃ³n para que coincidan con la forma en que su equipo realmente trabaja.

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Funciones clave de Scoold

Flujo de trabajo de Stack Overflow

La votaciÃ³n, las respuestas aceptadas, la reputaciÃ³n, las insignias y las etiquetas les dan a los colaboradores el mismo flujo familiar de preguntas y respuestas que el Stack Overflow pÃºblico, sin curva de aprendizaje para los nuevos miembros del equipo.

Espacios para equipos

Agrupe preguntas y usuarios en Espacios aislados para que ingenierÃ­a, soporte y recursos humanos puedan compartir una Ãºnica instalaciÃ³n de Scoold sin que su contenido se mezcle entre sÃ­.

Backend Para empaquetado

El servidor de aplicaciones Para se implementa junto con Scoold y se inicializa automÃ¡ticamente en el primer arranque, por lo que la autenticaciÃ³n, la bÃºsqueda y el almacenamiento funcionan de inmediato sin necesidad de una configuraciÃ³n separada.

Inicio de sesiÃ³n social y LDAP

Inicia sesiÃ³n con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, o correo electrÃ³nico y contraseÃ±a â€” elige los proveedores de identidad que tu organizaciÃ³n ya utiliza sin escribir cÃ³digo de autenticaciÃ³n personalizado.

Bloques de Markdown y cÃ³digo

El markdown estilo GitHub, con bloques de cÃ³digo resaltados sintÃ¡cticamente, tablas, listas de tareas y emojis, hace que Scoold sea una opciÃ³n natural para los equipos de ingenierÃ­a que documentan problemas y soluciones tÃ©cnicas.

API REST y webhooks

Una interfaz REST OpenAPI 3.0 y webhooks firmados le permiten programar informes, importar contenido heredado de preguntas y respuestas, y conectar Scoold a chats, Zapier o su propia automatizaciÃ³n.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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