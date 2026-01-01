Scada-LTS es un sistema SCADA (Control de SupervisiÃ³n y AdquisiciÃ³n de Datos) basado en Java y nativo de la web, diseÃ±ado para ingenieros que necesitan monitorear y controlar equipos industriales desde un navegador. Derivado del cÃ³digo base probado de Mango Automation, incluye un editor de vistas grÃ¡ficas, registro de datos histÃ³ricos, gestiÃ³n de alarmas, scripting y controladores integrados para Modbus, SNMP, OPC y otros protocolos industriales, sin licencias propietarias ni tarifas por etiqueta.

Alojar Scada-LTS en su propio VPS mantiene los datos de proceso, las credenciales de los dispositivos y la actividad del operador completamente dentro de su infraestructura, mientras que hace que los paneles de control sean accesibles para los equipos de campo a travÃ©s de HTTPS estÃ¡ndar sin exponer los PLC a la internet pÃºblica.