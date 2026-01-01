Implementar Saltcorn con instalación de un solo clic.
Constructor de aplicaciones sin código de código abierto para crear aplicaciones web y móviles impulsadas por bases de datos sin escribir código de backend.
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con Saltcorn
Saltcorn es una plataforma no-code de código abierto para crear aplicaciones web y móviles basadas en bases de datos de forma visual. Define tablas, configura tipos de campo enriquecidos, diseña diseños en un creador de arrastrar y soltar, adjunta acciones y flujos de trabajo, y Saltcorn se encarga del backend, la autenticación, la API REST y la renderización, sin necesidad de código de unión.
Alojar Saltcorn en tu propio VPS mantiene los datos de los clientes, los registros internos y los archivos cargados dentro de tu infraestructura en lugar de en la base de datos de un proveedor SaaS. Tú controlas la retención, las integraciones, las instalaciones de plugins y los roles de acceso, y evitas los precios por usuario a medida que tu equipo o audiencia crece. El despliegue incluye PostgreSQL y volúmenes persistentes tanto para la base de datos como para los archivos cargados.
Funciones clave de Saltcorn
Constructor de diseño visual
Diseñe vistas de lista, edición y visualización con un constructor de arrastrar y soltar impulsado por Craft.js, mezclando campos, acciones y componentes incrustados sin código de plantillas.
Tablas relacionales
Modele sus datos con columnas tipadas, claves foráneas, campos calculados y restricciones en un esquema real respaldado por PostgreSQL en lugar de una hoja de cálculo plana.
Ecosistema de plugins
Instale complementos de la comunidad para nuevos tipos de campo, temas, integraciones, proveedores de autenticación y fuentes de datos externas directamente desde la interfaz de usuario de administración.
Flujos de trabajo y acciones
Activar acciones del lado del servidor, trabajos programados, webhooks y flujos de trabajo basados en Blockly cuando los registros cambian para automatizar la lógica de negocio sin servicios personalizados.
Acceso basado en roles
Defina roles de usuario y permisos por vista para que los administradores internos, las cuentas de clientes y los visitantes públicos vean exactamente los datos que deben ver.
Móvil y sin conexión
Genere aplicaciones móviles basadas en Capacitor a partir de su esquema y vistas de Saltcorn, con sincronización de datos sin conexión de vuelta al almacenamiento central de PostgreSQL.
¿Por qué ejecutar Saltcorn en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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