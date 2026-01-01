Implementar RStudio Server con instalación de un solo clic.
IDE de R basado en navegador para computación estadística, análisis de datos y visualización sin instalación local.
Elige un plan VPS para RStudio Server
Cada plan tiene todo lo que necesitas y más
Todo lo que puedes crear con RStudio Server
RStudio Server es la versión basada en web del IDE de RStudio, el entorno de desarrollo más utilizado para el lenguaje de programación R. Se ejecuta completamente en un navegador, brindando a científicos de datos, estadísticos e investigadores el mismo entorno R rico en funciones que tendrían en un escritorio local — editor de scripts, consola, visor de gráficos, gestor de paquetes e inspector de entorno — sin necesidad de instalar R o RStudio en la máquina de cada usuario.
Alojar RStudio Server en un VPS le da a su equipo un entorno R persistente respaldado por CPU y memoria dedicadas. Los análisis, las instalaciones de paquetes y los grandes conjuntos de datos permanecen en el servidor en lugar de consumir recursos de la máquina local, lo que hace práctico ejecutar cargas de trabajo R de uso intensivo de cómputo desde cualquier dispositivo.
Funciones clave de RStudio Server
IDE completo de R en el navegador
La interfaz completa de RStudio — editor de scripts, consola, explorador de entorno y visor de gráficos — se ejecuta en su navegador sin necesidad de una instalación local de R.
Cuadernos R Markdown
Cree y renderice documentos R Markdown que combinan código, resultados y prosa en informes HTML, PDF o Word reproducibles con un solo clic.
Desarrollo de apps Shiny
Cree y previsualice aplicaciones web interactivas de Shiny directamente desde el editor con un panel de vista previa en vivo para una iteración rápida.
Gestión de paquetes
Instale y gestione paquetes R desde CRAN, Bioconductor y GitHub directamente desde el IDE con resolución automática de dependencias.
Integración Git integrada
Controle la versión de scripts, análisis y proyectos con soporte integrado para Git y SVN sin salir del IDE.
¿Por qué ejecutar RStudio Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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