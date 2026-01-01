Hasta un 70% de descuento en RSSHub

Implementa RSSHub con una instalaciÃ³n de un solo clic.

Generador de feeds RSS de cÃ³digo abierto que permite suscribirse a cualquier sitio web, desde redes sociales hasta GitHub y mÃ¡s allÃ¡.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Copias de seguridad automÃ¡ticas semanales gratis
VPS administrado con IA
COP19.900/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Implementa RSSHub con una instalaciÃ³n de un solo clic.

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-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
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Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
COP57.900
COP19.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 38.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-61%
KVM 2
COP70.900
COP27.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 50.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-70%
KVM 4
COP127.900
COP38.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 97.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
COP233.900
COP77.900/mes
Elegir plan
Se renueva a COP 168.900/mes por 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Cada plan tiene todo lo que necesitas y mÃ¡s

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atÃ© 12x

Todo lo que puedes crear con RSSHub

RSSHub es la red RSS de cÃ³digo abierto mÃ¡s grande del mundo, que soporta mÃ¡s de 5,000 rutas para plataformas que dejaron de ofrecer feeds RSS nativos â€” Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub y muchas mÃ¡s. Con mÃ¡s de 41,000 estrellas en GitHub y contribuciones de mÃ¡s de 1,300 desarrolladores, se ha convertido en la soluciÃ³n preferida para mantener la web abierta suscribible.

Alojar RSSHub por cuenta propia significa que sus hÃ¡bitos de consumo de contenido se mantienen privados â€” todas las solicitudes de feeds se originan desde su propio servidor en lugar de instancias pÃºblicas que pueden registrar consultas. El almacenamiento en cachÃ© de Redis mantiene rÃ¡pidos los feeds a los que se accede con frecuencia y reduce la carga en los sitios web de origen.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de RSSHub

MÃ¡s de 5,000 Rutas de Contenido

Cubre cientos de plataformas, incluyendo redes sociales, sitios de noticias, GitHub, comercio electrÃ³nico y publicaciones especializadas â€” si tiene una pÃ¡gina, RSSHub puede convertirla en un feed.

Feeds de Redes Sociales

Genera feeds RSS de Instagram, Twitter, TikTok y YouTube sin crear cuentas ni conceder a aplicaciones de terceros acceso a tus credenciales.

CachÃ© de Redis

La integraciÃ³n de Redis incorporada ofrece respuestas rÃ¡pidas de feed para rutas accedidas frecuentemente, mientras reduce las solicitudes repetidas a los sitios web de origen.

NavegaciÃ³n que prioriza la privacidad

Siga cualquier fuente de contenido a travÃ©s de su lector de feeds sin compartir hÃ¡bitos de lectura con plataformas comerciales o servicios de agregaciÃ³n.

IntegraciÃ³n de AutomatizaciÃ³n

Conecte las fuentes RSSHub a n8n, Zapier o Home Assistant para activar flujos de trabajo cada vez que se publique contenido nuevo en cualquier plataforma compatible.

Â¿Por quÃ© ejecutar RSSHub en Hostinger?

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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