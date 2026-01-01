RSS Bridge es un servicio PHP de cĆ³digo abierto que genera feeds RSS y Atom para sitios que ya no los publican: redes sociales, plataformas de video, portales de noticias, hilos de foros y la gran cantidad de pĆ”ginas que silenciosamente dejaron de publicar feeds en la Ćŗltima dĆ©cada. Incluye cientos de puentes mantenidos por la comunidad y expone cada uno como una URL de feed estable a la que puedes suscribirte desde cualquier lector.

Alojar RSS Bridge en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura privada, evita los lĆ­mites de tasa de las instancias pĆŗblicas y el tiempo de inactividad que vienen con las implementaciones comunitarias compartidas, y te permite incluir en la lista blanca exactamente quĆ© puentes expone tu instancia. Combinado con un lector autoalojado como FreshRSS o CommaFeed, te devuelve el control sobre cĆ³mo consumes la web abierta.