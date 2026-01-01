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Puente autoalojado que convierte sitios web sin RSS en feeds limpios y suscribibles para cualquier lector.

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2 nĆŗcleos de vCPU
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Cada plan tiene todo lo que necesitas y mĆ”s

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Todo lo que puedes crear con RSS Bridge

RSS Bridge es un servicio PHP de cĆ³digo abierto que genera feeds RSS y Atom para sitios que ya no los publican: redes sociales, plataformas de video, portales de noticias, hilos de foros y la gran cantidad de pĆ”ginas que silenciosamente dejaron de publicar feeds en la Ćŗltima dĆ©cada. Incluye cientos de puentes mantenidos por la comunidad y expone cada uno como una URL de feed estable a la que puedes suscribirte desde cualquier lector.

Alojar RSS Bridge en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura privada, evita los lĆ­mites de tasa de las instancias pĆŗblicas y el tiempo de inactividad que vienen con las implementaciones comunitarias compartidas, y te permite incluir en la lista blanca exactamente quĆ© puentes expone tu instancia. Combinado con un lector autoalojado como FreshRSS o CommaFeed, te devuelve el control sobre cĆ³mo consumes la web abierta.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de RSS Bridge

Cientos de puentes

Genera feeds de canales de YouTube, lĆ­neas de tiempo de Mastodon, subreddits de Reddit, pĆ”ginas de Bandcamp, lanzamientos de GitHub, sitios de noticias y muchas mĆ”s fuentes listas para usar.

MĆŗltiples formatos de feed

Sirva cada fuente como Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML, o texto plano para que cualquier lector, rastreador o consumidor de webhook pueda usarla.

Lista blanca de puente

Restrinja su instancia a un conjunto curado de puentes a travĆ©s de whitelist.txt para controlar el uso de recursos y evitar exponer raspadores poco utilizados.

RecuperaciĆ³n de nivel de navegador

Incluye curl-impersonate para que las solicitudes parezcan un navegador Chrome real, superando los sitios que bloquean los clientes HTTP estĆ”ndar.

Puentes personalizados

Coloque sus propios archivos Bridge.php en el volumen de configuraciĆ³n para hacer scraping de cualquier sitio que necesite sin bifurcar el proyecto.

No se necesitan cuentas

Interfaz de usuario web sin estado, sin usuarios, sin base de datos y sin registro ā las URL de los feeds son el Ćŗnico estado persistente.

ĀæPor quĆ© ejecutar RSS Bridge en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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Servidor de sincronizaciĆ³n de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel web

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